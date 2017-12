PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 6 dicembre 2017 a LatteMiele: il Leone si gode una grande giornata

Oroscopo di Paolo Fox per oggi 6 dicembre 2017. Analisi dei segni e previsioni del giorno: periodo difficile per Vergine, Toro e Leone. In crescita invece Ariete e Cancro

06 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO E PREVISIONI PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 6 DICEMBRE 2017

Ora scendiamo nel particolare per andare a vedere i segni zodiacali da vicino. Partiamo da Ariete e Leone nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L'Ariete da ieri non sta bene. Ci sono state delle tensioni. Non piace rinunciare a delle cose e che le persone prendano tempo per dare una risposta, ora stanno accadendo queste cose in contemporanea e si è in una fase di disagio. C'è voglia di rimettersi in gioco, ma lo si deve fare gradualmente. Oggi si recupera, progetti per la primavera. Il Leone si rilancia durante questa settimana dove avrà grandi stelle. Ci sono Sole, Mercurio, Venere e Saturno favorevoli per l'amore e per i rapporti d'amicizia ma anche per superare qualche problema. Per quanto riguarda il lavoro è stato firmato un accordo che non si può sciogliere fino a maggio oppure si lavora per un'azienda un po' in crisi e si va a lavoro un po' scoraggiati. Magari a qualcuno non piace cosa si fa e si vorrebbe cambiare ma non si può.

SEGNI AL TOP

Passiamo a vedere i segni che si possono considerare al top per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Giovedì e venerdì saranno giornate importanti per i sentimenti per quanto riguarda l'Ariete per questo non si deve sottovalutare niente. Potrebbero esserci degli incontri che potrebbero portare anche a sorridere, ma si devono cogliere. Questo è il lato migliore per chi si è separato che se si mette in cerca e in questo momento trova. Gli amori nati in novembre sono importanti per il Cancro che deve coltivarli evitando di ritrovarsi a soffrire. Sabato ci sarà un recupero per i sentimenti, si programmerà o progettare un incontro che potrebbe portare anche a delle novità molto interessanti. A volte si rischia di trovarsi di fronte a scelte importanti, sottovalutando quelle che possono essere le risposte. Staremo a vedere se si troverà la forza per evitare di arrivare a soffrire.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ: VERGINE E TORO

Il segno del Leone è uno spirito libero che quando si sente le mani legate diventa una belva. Si è nervosi. I sentimenti sono un po' in revisione come se il segno dei Gemelli fosse isolato o comunque troppo stanco per affrontare troppi problemi. In questi giorni più che di problematiche d'amore il Toro dovrebbe pensare a tensioni inerenti al denaro. Chi ha due storie in ballo tra i Vergine si può sentire agitato per richieste agitate. Si vive un momento di stress che si deve superare cercando di essere più tranquilli anche nel gestire situazioni che in passato hanno regalato più pressione. Attenzione a ritrovarsi di fronte a un vicolo cieco dove si rischia di rimanere incatenati e dove c'è il pericolo di poi trovare ancora più problemi ad uscire.

