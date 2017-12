RAFFAELLO TONON / La nostalgia di Luca Onestini si fa sentire: "Eppure mi manca" (Grande Fratello Vip 2)

Raffaello Tonon non riesce a nascondere la nostalgia che prova a causa della distanza da Luca Onestini, il suo inseparabile amico conosciuto al Grande Fratello Vip 2.

06 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Raffaello Tonon e Luca Onestini

La seconda edizione del Grande Fratello Vip 2 resterà negli annali, non possiamo negarlo. Uno dei programmi più trash della storia dell'ultimo decennio della televisione italiana, ha davvero tanto per cui essere ricordato: dal famoso video dell'armadio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (che, dobbiamo ammetterlo, ancora non è stato definitivamente chiarito) ai divertenti siparietti di Cristiano Malgioglio. Che dire poi delle conoscenze di storia, geografia (ecc. ecc) di Giulia De Lellis o del tormentone di Luca Onestini. E proprio l'amicizia nata tra l'ex tronista e Raffaello Tonon è riuscita a conquistare il pubblico da casa, grazie alla simpatia degli Oneston che ora devono fare i conti con la loro separazione. Dopo avere trascorso diverse settimane l'uno a fianco dell'altro, i due gieffini provano ora una forte nostalgia che non negano anche nei rispettivi social network.

Raffaello Tonon sente nostalgia di Luca Onestini

Qualce ora fa Raffaello Tonon si è espresso su Instagram parlando del caro amico Luca Onestini, conosciuto al Grande Fratello Vip 2: "Ragazzi: COMUNICATO. Eppure mi manca!!". La risposta dell'ex tronista non poteva farsi attendere: "It's Ok It's Ok, Comunication Way. Il mio F.R. (Fuffy Ruffy). Parole che, poco dopo, hanno trovato il nuovo riscontro dell'opinionista: "Onesto Way! Penso alle nostre giornate e allora: Faccia ignorante schiocco le dita e Oneston tutta la vita". Ma quanto a lungo durerà ancora questa separazione? Nei social network si continua a fare un gran parlare della possibilità che i due cari amici decidano di andare a convivere ora che la loro avventura televisiva si è conclusa. Del resto, lo stesso Tonon non ha negato il proprio affetto verso Luca, precisando però di non essere innamorato di lui ma della sua purezza: "Assolutamente, io sono innamorato della purezza, è una persona che stimo a tal punto per le caratteristiche umane da non poterne fare a meno, non si tratta di caratteristiche sessuali o estetiche. Mi attira molto perché prima canticchia ‘Batti le mani, schiocca le dita’, poi lo ritrovi in giardino con lo sguardo perso nel vuoto e non ti dice che sta male per non appesantirti, lui è un puro".

