SOLO PER VENDETTA/ Su Rete 4 il film con Nicolas Cage e Guy Pearce (oggi, 6 dicembre 2017)

Solo per vendetta, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 6 dicembre 2017. Nel cast: Nicolas Cage, Guy Pearce e Jennifer Carpenter, alla regia Roger Donaldson. Il dettaglio.

06 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NICOLAS CAGE NEL CAST

Il film Solo per vendetta va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 21.15. Un thriller che è stao diretto da Roger Donaldson nel 2011 e presenta un cast di attori di tutto rispetto composto da Nicolas Cage, Guy Pearce, Jennifer Carpenter, Harold Perrineau Jr., Xander Berkeley e Iron Singleton. Ad interpretare il ruolo di Laura Gerard è January Jones, famosa al pubblico televisivo per aver preso parte alla serie tv Mad Man nel ruolo di Betty. È inoltre nota per le sue apparizioni in film come Unknown - Senza identità, I love Radio Rock, Sweetwater - Dolce vendetta e Good Kill. Il film Solo per vendetta non ha riscosso molto successo, arrivando ad aggiudicarsi il temutissimo Razzie Awards assegnato a Nicolas Cage come peggior interprete protagonista del 2012. Le riprese del film sono iniziate nel dicembre del 2009 e sono terminate nel febbraio dell'anno successivo. Il primo video promozionale in lingua italiana di Solo per vendetta è stato diffuso online a partire dal luglio del 2011, mentre il film è uscito nelle nostre sale cinematografiche nel settembre dello stesso anno. In America la pellicola è stata distribuita dal mese di marzo nel 2012, in netto ritardo rispetto alla programmazione italiana. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SOLO PER VENDETTA, LA TRAMA DEL FILM

Will è un professore d'inglese sposato con Laura. La loro esistenza scorre tranquilla e spensierata fino a quando un terribile evento non sconvolge le loro vite. Laura rimane infatti vittima di uno stupro. Poco dopo viene ricoverata in ospedale e qui entra in contatto con un uomo misterioso, Simon, che le rivela di conoscere l'identità dell'uomo che l'ha aggredita. L'uomo promette di eliminare definitivamente il colpevole della violenza perpetrata nei suoi confronti solo se Laura e suo marito accetteranno di eseguire alcune commissioni per conto suo. In preda alla rabbia ed alla disperazione per quanto accaduto a Laura, Will decide di accettare. Questa decisione sconvolgerà per sempre la sua vita, che un tempo era guidata da principi sani ed equilibrati. L'esistenza serena di un tempo svanirà per sempre.

