STRISCIA LA NOTIZIA/ Il tg satirico contro le fake news

06 dicembre 2017 Redazione

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva

Questa sera, mercoledì 6 dicembre, alle 20.40 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Striscia la notizia, dopo l’edizione mini di ieri sera. Prima della partita di Champions, Striscina la Notizina ha comunque registrato una media di 4.311.000 spettatori con uno share del 17.3%. Stasera, dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci, ritroveremo Ezio Greggio e Michelle Hunziker. Non mancheranno gli stacchetti delle due veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che verranno affiancate dal Gabibbo per la sigla finale.

STRISCIA CONTRO LE FAKE NEWS

Anche Striscia la notizia si unisce alla campagna contro le fake news. Sul sito del programma di Canale 5 sono state pubblicate due “false notizie” che coinvolgono proprio Striscia. La prima è sulla velina bionda Mikaela, paparazzata per le strade di Milano dal settimanale Mio. Ma la ragazza mora nella foto non è la velina, ma un’altra persona! La seconda fake news invece riguarda la polemica tra Striscia la notizia e Affari Tuoi. Sempre sul settimanale Mio si legge: “La polemica tra Affari Tuoi e Striscia finisce a carte bollate, con la Rai che decide di querelare Antonio Ricci”. Nel pezzo però non viene riportato l’esito delle due azioni legali avviate dalla Rai. La prima si è conclusa con il provvedimento del gup del tribunale di Roma, risalente al 14 ottobre 2013, che rileva: “L’intero format di Affari Tuoi aveva scelto tecniche procedurali e tecniche di controllo che non garantivano la dovuta trasparenza”. Per quanto riguarda la seconda azione legale, la Corte d’Appello della prima sezione civile di Roma ha stabilito che “esclusa la natura diffamatoria delle trasmissioni informativo-satiriche di Striscia la notizia, la domanda risarcitoria per diffamazione, presentata dalla Rai per tale causale, deve essere totalmente rigettata nel merito” e condanna la Rai al pagamento delle spese processuali.

