Sabrina Ghio e Nicolò Raniolo / Uomini e Donne, il corteggiatore ci ripensa? Il gesto che accende le speranze

Sabrina Ghio e Nicolò Raniolo, c'è ancora una possibilità dopo la scelta a Uomini e Donne? Il gesto del corteggiatore scatena le speranze dei fan!

06 dicembre 2017 Anna Montesano

Sabrina Ghio e Nicolò Raniolo

È trascorso ormai qualche giorno dalla messa in onda della scelta di Sabrina Ghio a Uomini e Donne. Tutti i fan del programma sanno infatti che la tronista ha scelto Nicolò Raniolo che però le risposto - senza grandi sorprese - no. Sabrina torna a casa così come è arrivata, ma sul web i fan della ragazza continuano ad attaccare e criticare l'ex corteggiatore. Nicolò proprio nelle ultime ore ha deciso nuovamente di rispondere a queste critiche: "In base alla puntata della scelta volevo dire che indipendentemente dalle opinioni, a me dispiace, non si può piacere a tutti. Mi piacerebbe un po' più di prospettiva nel veder le cose, perchè fino a prova contraria io non penso di aver insultato o denigrato o preso in giro nessuno, ho solo esposto la mia persona e se non è piaciuta mi dispiace, io son questo. [...] Detto questo spero che chi non mi apprezza possa rivalutarmi magari in un futuro".

UN LIKE CHE RIACCENDE LE SPERANZE DEI FAN

Nicolò torna quindi a spiegare il suo comportamento, con tanto di risposta successiva a chi lo ha insultato a livello personale. Non sembra insomma aver cambiato opinione in merito a Sabrina Ghio e ai suoi sentimenti per lei, eppure qualcosa ha sbalordito i fan di Uomini e Donne. Proprio nelle ultimissime ore, Nicolò Raniolo ha pigiato un like rivolto al commento di una fan che lo invita ad andarsi a riprendere la tronista. "Riprendilaaa daiiii", come svela Isa e Chia, è l'esortazione che trova il "mi piace" su Instagram di Raniolo, gesto che sembra voler dire che una speranza di riavvicinamento alla tronista ci sia ancora. Che Nicolò ci stia ripensando e rivalutando il no dato a Sabrina?

© Riproduzione Riservata.