THE AMAZING SPIDER MAN 2: IL POTERE DI ELECTRO/ Su Rai 4 il film con Andrew Garfield (oggi, 6 dicembre 2017)

The Amazing Spiderman 2: Il Potere di Electro, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 6 dicembre 2017. Nel cast: Andrew Garfield e Jamie Foxx, alla regia Marc Webb. Il dettaglio.

06 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST ANDREW GARFIELD

Il film The Amazing Spiderman 2: Il Potere di Electro va in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola ispirata a uno dei più amati personaggi ideati dalla Marvel con Marc Webb alla Regia, la pellicola è il sequel di The Amazing Spiderman, primo film della seconda saga cinematografica dedica all'Uomo Ragno che è riuscita a eguagliare il successo riscosso dall'epopea diretta da Sam Raimi e interpretata da Tobey Macguire. A vestire i panni dell'Uomo Ragno in The Amazing Spiderman 2: Il potere di Electro è l'attore statunitense Andrew Garfield, affincato da un cast d'eccezione formato da Jamie Foxx, Emma Stone e Colm Feore. Le musiche del film sono state curate da Hans Zimmer, compositore e musicista tedesco, noto per aver composto le colonne sonore di altri grandi colossal come Angeli e Demoni, Il gladiatore, Pearl Harbor, Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma e L'ultimo Samurai. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE AMAZING SPIDER MAN 2: IL POTERE DI ELECTRO, LA TRAMA DEL FILM

Mentre Spiderman, alias Peter Parker, è impegnato a difendere Manahattan dal crimine in cui imperversa, il proprietario della Oscorp, Norman Osborn, è in fin di vita. Ad accorrere al suo capezzale è Harry, suo figlio. Il ragazzo scopre che il padre è affetto da una grave malattia genetica ereditaria che presto o tardi colpirà anche lui. Poco prima di morire, Norman consegna al ragazzo una pen-drive contente materiale dall'alto interesse scientifico che potrà aiutare Harry a curare la patologia genetica. Alcuni giorni dopo dal suo arrivo a Manahattan, e dopo essere diventato il direttore della Oscorp, Harry riceve la visita di Peter Parker, uno dei suoi migliori amici durante l'infanzia. Nel frattempo Max Dillon, un dipendente della Oscorp che Spiderman ha tratto in salvo diversi giorni prima, rimane intrappolato in una vasca elettrificata, tramutandosi irrimediabilmente in un essere mutante, dotato di straordinario poteri elettrici. Il nuovo Max, noto col nome di Elettro, irrompe a Time Square e solo l'intervento di Spiderman riesce a calmarlo. Il mutante poco dopo viene catturato dalla Oscorp ma riesce tuttavia a fuggire dalla struttura in cui viene rinchiuso, causando la morte dell'equipe medica che intendeva studiarlo. Intanto la malattia genetica ereditaria inizia a manifestarsi in Harry, le cui condizioni fisiche diventano sempre più critiche. Dopo essere entrato in possesso di una foto che attesta l'amicizia tra il suo amico Peter e Spiderman, Harry chiede al suo compagno d'infanzia di farlo incontrare con l'eroe mascherato. Solo il sangue di Spiderman potrà debellare la patologia di cui è affetto. Dopo vari tentennamenti Peter decide di non aiutare Harry, generando un vortice di odio e frustrazione del ragazzo nei suoi confronti.

