THE COMEDIANS/ Anticipazioni puntata 6 dicembre: Claudio Bisio e Frank Mantano ospiti di Cattelan?

Questa sera, mercoledì 6 dicembre, alle 21.25 su Tv8 va in onda i quarto appuntamento con "The Comedians", la serie comedy con Frank Matano e Claudio Bisio.

06 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

The Comedians, su Tv8

Questa sera, mercoledì 6 dicembre, va in onda alle 21.15 su Tv8 un nuovo appuntamento con The Comedians, la serie con Claudio Bisio e Frank Matano. Nel primo episodio, il settimo della serie, i ritmi intensi di lavoro sul set del “Claudio & Frank Show” causano malumori nella troupe, ma l'idea di fare alcuni giorni di riprese in esterna, in montagna, riportano il buonumore. Il problema del budget, però, costringe tutti ad alcuni compromessi. Nel secondo episodio di questa sera, l’ottavo, manca poco alla messa in onda dello show. Claudio e Frank lamentano poca considerazione da parte della rete. Altieri ha la soluzione: un'ospitata a “E poi c’è Cattelan!”, il “late show” di Alessandro Cattelan.La divertente serie ha registrato ascolti un po’ di “nicchia”: la prima puntata del 15 novembre ha registrato 543.000 milioni di telespettatori con share del 2%; la puntata del 22 novembre ha segnato 251.000 milioni di telespettatori con l’1% di share. Mentre la terza puntata, in onda settimana scorsa, ha segnato 289.000 milioni di telespettatori con share 1,1%.

CLAUDIO BISIO PARLA DI FAUSTO BRIZZI

In una recente intervista Claudio Bisio ha parlato del caso Fausto Brizzi, da cui è stato diretto in quattro film (Ex, Maschi contro femmine, Femmine contro maschi e Indovina chi viene a Natale?): “Sono molto vicino a Fausto Brizzi, alla moglie Claudia Zanella. Intanto penso che dobbiamo distinguere molto tra molestie, violenze, avance. Provarci è una cosa, toccare e chiudere la porta a chiave è un’altra. Invito le ragazze molestate e violentate a denunciare. Ritengo ridicolo togliere il personaggio di Kevin Spacey dai titoli, Caravaggio era un assassino, Oscar Wilde non era una brava persona, andrebbero separate le persone dalle opere. Mi sembra ridicolo anche che la Warner abbia tenuto in ghiacciaia il nome di Brizzi”, ha detto l’attore al Corriere della Sera. Frank Matano invece è impegnato con le riprese di “Tonno Spiaggiato”, il film del regista Matteo Martinez.





© Riproduzione Riservata.