UN POSTO A SOLE / Brutta sorpresa per Vittorio al processo contro Luca Grimaldi (Anticipazioni 6 dicembre)

06 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Se ne parla ormai da settimane, ma ecco che nella puntata di Un posto al sole di questo pomeriggio il processo contro Luca Grimaldi avrà ufficialmente inizio. I pareri di Ugo e Niko nei confronti della difesa del loro cliente continueranno ad essere discordanti, ma nelle prime fasi del dibattimento sarà proprio il primo ad avere la meglio. Saliranno, infatti, sul banco dei testimoni sia Vittorio e Ornella che racconteranno come si sono svolti i fatti: dalle minacce del poliziotto alle ferite sul corpo della vittima Antonio, tutto sembrerà mettersi contro Grimaldi, almeno fino a quando giungerà il momento del controinterrogatorio. In pochi minuti, infatti, Ugo riuscirà a smontare qualsiasi dichiarazioni dei due abitanti di Palazzo Palladini, presentando Luca come un vero eroe. Sarà un brutto colpo soprattutto per Vittorio, che solo qualche mese prima ha rischiato la vita a causa del poliziotto. Per questo sarà difficile accettare quanto accaduto da parte delle tante persone coinvolte in questa vicenda.

Un posto al sole: tutti contro lo studio Navarra

Il controinterrogatorio che Ugo effettuerà nella puntata di Un posto al sole di questo pomeriggio, rischierà di avere delle conseguenze inaspettate anche nelle amicizie di Niko a Palazzo Palladini. Deluso per quanto accaduto al figlio, infatti, Guido sarà furioso con Niko e coinvolgerà in questa disputa anche Renato, che difenderà a spada tratta il giovane avvocato. Anche Ornella e Raffaele si sentiranno chiamati in causa, non negando una forte delusione per quanto accaduto. Totalmente estraneo dalla vicende dell'amico Vittorio sarà invece Patrizio, coinvolto dalla sua recente vittoria a Chef Parade. Convinto di essere un cuoco di grande successo, il figlio di Ornella continuerà a scontrarsi con Arianna al Vulcano, non dando ascolto alle richieste della responsabile del locale. Anche Rossella sarà delusa dal comportamento del suo ex fidanzato, decidendo che è giunto il momento di andare avanti con la sua vita...

