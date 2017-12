UNA VITA / Teresa visita Cayetana in convento in attesa della condanna (Anticipazioni 6 dicembre)

06 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Una Vita torna questo pomeriggio su Canale 5 per una nuova avvincente puntata caratterizzata dalle vicende dei protagonisti Mauro e Teresa, ma anche di numerosi personaggi che ruotano attorno a loro e che quotidianamente devono fare i conti con gravi problemi. È questo il caso di Pablo che è caduto da cavallo al termine di una gara da lui stesso vinta. Dopo essere stato ricoverato in ospedale privo di coscienza, verrà fortunatamente dichiarato fuori pericolo. Non rischierà di morire ma comunque sia le dichiarazioni dei dottori saranno negative e preoccupanti: il fratello di Manuela rischia di perdere l'uso delle gambe e solo una rischiosa operazione potrà evitargli queste gravi conseguenze. Si tratterà di un intervento che potrebbe costargli la vita: Leonor avrà il coraggio di approvarlo nonostante tale possibilità?

Una Vita: la disperazione di Cayetana in convento

Dopo l'arresto avvenuto nelle ultime puntate di Una Vita, a Cayetana è stata data la possibilità di essere trasferita in convento, su volere della regina (che non le ha concesso l'indulto a differenza di quanto accaduto in passato). Ma in questo nuovo luogo di detenzione ha dovuto fare i conti con la terribile Madre Superiora, che fin dall'inizio ha dato l'impressione di volerle rendere l'esistenza un vero e proprio incubo. Con questi presupposti, oggi Teresa si presenterà in convento per visitare in prima persona l'amica e accertarsi delle sue condizioni di salute e psichiche. Come da lei stessa temuto, si troverà davanti ad una donna in grande difficoltà, provata dalle recenti vicissitudini e in attesa della condanna definitiva. Cayetana non potrà negare la propria preoccupazione, in quanto il giudice potrebbe persino decidere di pronunciare una condanna a morte contro di lei. Sarà questa la fine di uno dei personaggi più ambigui e crudeli della telenovela spagnola?

