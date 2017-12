Uomini e Donne/ Anticipazioni Giorgio Manetti innamorato di Gemma? Il cavaliere nasconde qualcosa (Trono Over)

06 dicembre 2017 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti, una coppia che continua a far sognare nonostante la loro storia si sia conclusa da tempo. Continuano infatti ad essere loro due i veri protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne: nell'ultima puntata andata in onda, Gemma ha ammesso di essere ancora molto presa e legata a Giorgio, per il quale si commuove ogni qual volta si torna a parlare della loro storia. E se è stata un'intervista rilasciata da Manetti ad aver turbato Gemma, facendole credere che potesse esserci ancora qualcosa tra loro, la foto pubblicata su Facebook dal cavaliere non farà che rendere le speranze di Gemma ancora più forti. Pochi giorni fa, infatti, Giorgio ha condiviso su Facebook una foto che lo ritrae a cena con Gemma qualche anno fa, il tutto accompahnato dalla didascalia "ricordi".

IL PUBBLICO È CERTO: GIORGIO È INNAMORATO!

Ma perchè condividere una foto simile se non si è realmente interessati ad una persona che ha palesemente dichiarato di essere ancora innamorata di lui? Giorgio Manetti sta realmente alimentando e inutilmente le speranze e il desiderio della Galgani o, come la dama ha affermato, sta soltanto trattenendo i suoi veri sentimenti per lei? Una parte del pubblico a casa è infatti convinto che Giorgio sia interessato davvero a Gemma ma non voglia fare passi indietro a causa del suo orgoglio. Sui social infatti si leggono commenti come: "Gemma, Giorgio, siete bellissimi insieme... Caro Giorgio, ogni volta che vedi Gemma il tuo sguardo si illumina, sei più cotto di lei, peccato che fai vincere l'orgoglio all'amore". Che sia questa la realtà dei fatti?

