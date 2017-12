Uomini e Donne/ Anticipazioni, Sara Affi Fella e Lorenzo: il pubblico li vuole insieme! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Sara Affi Fella mostra già un certo interesse per Lorenzo Riccardi e il pubblico del programma li vuole già insieme!

06 dicembre 2017 Anna Montesano

Sara Affi Fella nuova tronista Uomini e Donne

Il percorso di Sara Affi Fella nello studio di Uomini e Donne è iniziato con molti sospetti e qualche critica. Il volto della nuova tronista era già molto noto al pubblico di Canale 5 che l'ha seguita nella sua avventura a Temptation Island in estate, programma al quale ha partecipato assieme a colui che è ormai il suo ex fidanzato Nicola Panico. C'è però chi li ha avvistati proprio dopo l'inizio del trono di Sara, dubitando che tra i due ci fosse un accordo, cosa che però Sara ha smentito nel corso di una diretta fatta su Facebook in comune accordo con la redazione di Uomini e Donne. Finalmente nelle nuove puntate del trono classico il pubblico ha assistito ai primi incontri con i corteggiatori di Sara e, nonostante non lo abbia portato in esterna, i telespettatori hanno notato un forte feeling della tronista con Lorenzo Riccardi.

CHI È LORENZO RICCARDI?

Chi ha visto in lui un volto già familiare non ha sbagliato perchè Lorenzo Riccardi è una vecchia conoscenza di Uomini e Donne. È infatti già stato corteggiatore di Ludovica Valli che a lui preferì Fabio Ferrara. Lorenzo ha poi avuto una relazione con un'altra corteggiatrice, Nicole Biondi, conclusasi poco dopo. Lorenzo Riccardi ha 21 anni e vive a Milano dove lavora come meccanico. Nel primo incontro ha subito stuzzicato Sara, che pur non apprezzando questo atteggiamento ne è alla fine rimasta colpita. Come si svilupperà il loro rapporto? Sul web il pubblico intanto inizia già ad apprezzarli e a volerli come coppia: il loro feeling è infatti parso subito evidente a tutti!

© Riproduzione Riservata.