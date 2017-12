Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over, Gemma e Giorgio: prima la cena poi il colpo di scena! (6 dicembre)

Uomini e Donne, oggi 6 dicembre 2017 in onda il Trono Over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti: prima la cena poi il rifiuto e infine.... il colpo di scena!

06 dicembre 2017 Anna Montesano

Gemma Galgani Giorgio Manetti

La settimana di Uomini e Donne prosegue con una nuova puntata del Trono Over anche molto attesa perchè vedrà protagonista l'esterna tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La scorsa puntata infatti, Gemma e Giorgio si sono riavvicinati. Un ballo tra i due, susseguito da un bacio a stampo in studio ha fatto scattare la molla che ha poi portato alla proposta: uscire a cena insieme. Oggi vedremo cos'è accaduto nel corso dell'appuntamento, eccone però qualche anticipazione: Giorgio ha atteso la dama nel locale che li vide al primo appuntamento e la prima parte di questa esterna fa inevitabilmente credere che per la coppia ci sia davvero un'altra speranza di ritorno. Giorgio infatti ha molti complimenti per Gemma che ne è lusigata a tal punto da dichiarare, in tutta spontaneità, di essere realmente ancora innamorata di lui.

I SOSPETTI DI GIANNI SU ANNA TEDESCO

Questa dichiarazione d'amore però non cambia l'atteggiamento di Giorgio che non cede e anzi la saluta poi con un bacio, lasciando la bionda dama preda delle lacrime. Giorgio in studio spiega che non può dimenticare ciò che è stato, ma Gemma teme che si trattenga volutamente. Mentre Tina torna ad accusare Gemma che, a suo dire, "stavolta ha toccato il fondo", Gianni Sperti trova sul volto di Anna Tedesco un'espressione che tradisce fastidio. L'opinionista allora avanza la sua opinione e ovvero che la dama sia gelosa di Giorgio Manetti in quanto innamoratissima di lui. Anna però è offesa da questa illazione e anzi nega con decisione, anche se Gianni se ne dice più che convinto.

© Riproduzione Riservata.