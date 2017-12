Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione trono over del 6 dicembre: sarà la prima del 2018?

Uomini e donne e il trono over saranno protagonisti oggi in tv ma anche in studio dove dame e cavalieri torneranno per una nuova registrazione, cosa succederà?

06 dicembre 2017 Hedda Hopper

Uomini e Donne, trono over

Uomini e donne torna in onda con il trono over e torna in studio per una nuova registrazione dedicata proprio a dame e cavalieri del programma. I senior tornano ad animare lo studio romano dove il programma viene registrato e, a quanto pare, sarà per una maxi puntata che potremo slittare addirittura al 2018. Uomini e donne presto andrà in pausa e lascerà i fan con il fiato sospeso per via di quello che sta succedendo nuovamente tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Dopo l'esterna e le coccole, la dama si è detta innamorata del gabbiano tocano e travolta da un concerto di emozioni che non la lasciano tranquilla, almeno a casa, visto che in studio continua a frequentare altri uomini e ne ha accolto un altro, Raffaele, un 57enne di Lecce. Le liti non sono mancate nell'ultima registrazione di Uomini e donne soprattutto tra lei e Tina Cipollari che l'ha accusata essere una delle più false mai vista nel programma.

DALL'ADDIO DI ANNA TEDESCO ALLE LITI TRA TINA E GEMMA

Non sono mancate nemmeno le accuse ad Anna Tedesco rea di essere uscita con Guido, il dottore venuto per Gemma, solo per ripicca ad Angelo e al suo comportamento. Proprio la lite che ha avuto luogo nell'ultima registrazione del trono over, andata in scena quindici giorni fa, ha spinto la bella dama bionda a lasciare il programma mettendo al primo posto la sua dignità di donna e la sua famiglia. Quella registrata oggi sarà la prima puntata senza Anna Tedesco. Novità anche per Jara e Nicola che hanno confermato la loro conoscenza felice e che oggi potrebbero addirittura fare un annuncio importante. Continuano ad arrivare nuove corteggiatrici pronte a conoscere Giorgio Manetti, rinuncerà a tutto per la sua Gems?

