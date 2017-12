VOYAGER/ Anticipazioni 6 dicembre: una notte da favola

Voyager, anticipazioni puntata 6 dicembre: Roberto Giacobbo conduce "una notte da favola", una serata speciale dedicata al mondo delle favole e delle fiabe.

06 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Voyager

Con il Natale sempre più vicino, Raidue ha regalare una serata speciale sia agli adulti che ai bambini. Oggi, mercoledì 6 dicembre, alle 21.20 su Raidue, va in onda una puntata davvero speciale di Voyager, uno dei programmi dedicati alla conoscenza più amati dal pubblico italiano. Quella che condurrà questa sera Roberto Giacobbo porterà i telespettatori nel dorato mondo delle fiabe. Sarà un viaggio emozionante e divertente che porterà gli appassionati delle fiabe a scoprire tutte le curiosità e i retroscena che si nascondono dietro le più belle favole moderne. Roberto Giacobbo, così, racconterà indagini e ricostruzioni che coinvolgeranno oltre 40 attori in costume alla scoperta di segreti, significati nascosti e storie realmente accadute che hanno ispirato alcune delle fiabe e delle favole più amate dagli adulti e dai bambini. Un viaggio speciale, dunque, per tutti gli appassionati del genere. Quali fiabe, dunque, saranno oggetto della puntata speciale di Voyager?

ANTICIPAZIONI 6 DICEMBRE

Al centro della puntata odierna di Voyager, in onda questa sera dal titolo “Una notte da favola”, ci saranno le fiabe più amate dagli adulti e dai bambini. Cenerentola, ad esempio, è una fiaba italiana, nata dalla penna di uno scrittore napoletano ormai più di quattro secoli fa. La Bella e la Bestia, amatissima fiaba portata al successo dalla Disney, racconta la storia di personaggi realmente esistiti nella Francia del XVI secolo. Anche le favole moderne nascondono tantissime curiosità da scoprire. Cars, ad esempio, la favola dedicata alle automobili, è ispirato a luoghi e vicende reali, legati alla leggendaria Route 66, la vecchia strada che un tempo collegava Chicago a Los Angeles. Infine, Roberto Giacobbo, poi, svelerà come alcune scene della famosa saga di Star Wars siano state girate nella Reggia di Caserta che farà da location ad una serata davvero magica per tutti, sia adulti che bambini. Giacobbo, così, durante il viaggio dedicato alle favole, mostrerà ai telespettatori anche curiosità e i luoghi ancora chiusi al pubblico di uno dei monumenti più belli dell’Italia.

© Riproduzione Riservata.