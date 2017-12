ALESSIA FABIANI / Prossima concorrente all’Isola dei Famosi? (Maurizio Costanzo Show)

Alessia Fabiani sarà ospite al Maurizio Costanzo Show, l'ex letterina, ora attrice di teatro, potrebbe essere una delle prossime concorrenti dell'Isola dei Famosi

Alessia Fabiani al Maurizio Costanzo Show

LA CARRIERA IN TEATRO LE PERMETTE DI STARE COI FIGLI

A poche settimane dalla rottura con Fabrizio Cherubini, Alessia Fabiani ha deciso di dedicarsi interamente alla famiglia ed ai gemelli Kim e Keira. I piccoli hanno appena 5 anni, compiuti questo mese, e rappresentano per la showgirl "l'amore più grande". In un'intervista a Novella 2000, la Fabiani ha sottolineato di vivere ormai in simbiosi con i due figli, condividendo con i bambini sia gioie che dolori. Dopo il debutto in teatro sente inoltre di essere realizzata ed in grado di affrontare tutto con serenità, soprattutto perché questa nuova tranche della sua carriera le permette di conciliare professione e famiglia. Oggi, giovedì 7 dicembre 2017, Alessia Fabiani sarà fra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show, in onda su Canale 5 in seconda serata. Questa domenica, l'attrice sarà invece presente alla rassegna teatrale organizzata da Vito Scarpitta e la compagnia teatrale Sipario, "Lo stagnone... scene di uno spettacolo". La Fabiani salirà sul palco con attori del calibro di Antonello Costa, Manlio Dovì e Mario Zamma.

ALESSIA FABIANI ALL’ISOLA DEI FAMOSI? LEI SMENTISCE…

Quello di Alessia Fabiani è uno dei nomi che ricorre più spesso nelle pagine di gossip dedicate a L'Isola dei Famosi 2018. Mentre il Grande Fratello Vip 2 ha decretato il suo vincitore, il pubblico italiano guarda già verso le Honduras e ipotizza che la shogirl possa diventare una dei nuovi Naufraghi. Per ora nulla di certo, se non una voce di corridoio raccolta dal settimanale Spy, smentita alcune settimane prima dalla diretta interessata in un'intervista a Il Corriere dello Sport. Per l'attrice è invece tempo di teatro grazie a Ti presento mio fratello, la commedia che ha appena chiuso i battenti e che l'ha vista al fianco di Stefano Sarcinelli e Peppe Quintale. Anche se la Fabiani e quest'ultimo sono amici nella vita reale, non hanno mai lavorato sullo stesso palco e la piece teatrale ha permesso loro di conoscersi anche sotto questo aspetto.

ALESSIA FABIANI E GLI ESORDI CON GERRY SCOTTI

Nata a L'Aquila nel '76, Alessia Fabiani debutta da bambina nel mondo dello spettacolo grazie ad Orazio, la sitcom che la vede figlia di Simona Izzo e Maurizio Costanzo. Appena maggiorenne si dedica al mondo della moda e della televisione, grazie alla vittoria conseguita nel concorso di bellezza di Mediaset, Bellissima. L'anno successivo conduce lo stesso programma al fianco di Alberto Castagna, per poi diventare una delle letterate di uno dei programmi di punta di Paolo Bonolis, Il gatto e la volpe. Il successo arriva però grazie ad un altro conduttore, Gerry Scotti, ed alla sua presenza nel cast di Passaparola. L'amore per il teatro sfocia invece nel 2003 in Finalmente mi sposo, un musical che segna il suo debutto e che la vede protagonista al fianco di Nadia Rinaldi. Dopo aver partecipato a Uomini e Donne e La fattoria, si laurea invece all'Università di Milano in Scienze dei Beni Culturali.

