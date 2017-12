ALLA RICERCA DI NEMO/ Su Rai 2 il film d'animazione diretto da Andrew Stanton (oggi, 7 dicembre 2017)

Alla ricerca di Nemo, il film d'animazione in onda su Rai 2 oggi, giovedì 7 dicembre 2017. Nel cast: Alexander Gould e Albert Brooks, alla regia Andrew Stanton. Il dettaglio.

07 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film d'animazione in prima serata su Rai 2

ANDREW STANTON ALLA REGIA

Il film Alla ricerca di Nemo va in onda su Rai 2 oggi, giovedì 7 dicembre 2017, alle ore 21.30. Una pellicola d'animazione del 2003 che è stata diretta da Andrew Stanton che ha già curato la regia di altri grandi film d'animazione come WALL•E, Toy Story e A Bug's Life - Megaminimondo. L'anno successivo si è aggiudicato un Oscar come miglior pellicola animata. Nella versione italiana le voci dei due protagonisti, Marlin e Dory, sono state doppiate rispettivamente da Luca Zingaretti e Carla Signoris. Il personaggio di Jacques è stato invece doppiato da Jacques Peyrac, attore francese che ha spesso prestato la sua voce in vari doppiaggi italiani. Alla ricerca di Nemo ha ottenuto un successo strepitoso sia in termini di critica che di incassi. Si è poi aggiudicato una lunga serie di premi internazionali. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film d'animazione.

ALLA RICERCA DI NEMO, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Nemo è un cucciolo di pesce pagliaccio che vive nella Grande Barriera Corallina assieme a suo padre Marlin. Il piccolo è purtroppo rimasto orfano di madre. Coral è infatti stata uccisa da un barracuda che ha distrutto tutte le uova che la moglie di Marlin aveva appena deposto. Nemo è l'unico rimasto in vita. Passano i mesi ed il piccolo Nemo cresce in completa serenità con suo padre sempre molto attento alla sua incolumità ed ossessionato dal rischio che possa capitare a Nemo qualcosa di brutto. Un giorno, il piccolo resta intrappolato all'interno di una rete e finisce a bordo di un imbarcazione. Marlin è disperato e cerca in tutti i modi di trarre in salvo suo figlio ma senza successo. Nel tentativo di ritrovare il motoscafo su cui si trova Nemo, si imbatte in Dory e Bruto, rispettivamente un pesce chirurgo ed un squalo bianco. Nel frattempo Nemo è finito all'interno di un piccolo acquario situato nello studio di Philip, l'uomo che lo ha catturato con il retino, e stringe amicizia con il resto dei pesciolini li presenti. Il leader dell'acquario è Branchia, un pesce proveniente dall'Oceano che desidera ardentemente fuggire via dall'acquario. I due decidono così di attuare un piano per riuscire a scappare via. Nella Barriera Corallina, intanto, Marlin riesce ad intercettare la maschera da sub di Philip su cui è annotato l'indirizzo dello studio dentistico. Accompagnato da Dory decide così di recarsi a Sidney per recuperare suo figlio.

