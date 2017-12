Al Bano/ Tra ritiro e dissidi in famiglia: "Mia madre non rivolge parola a Loredana Lecciso"

Al Bano, nome d'arte del cantante Albano Carrisi, ha rilasciato una lunga intervista a Oggi: il ritiro dalle scene, l'amore e la lite tra la madre e Loredana Lecciso

Al Bano (LaPresse)

Il ritiro, l'amore, i retroscena e le verità sui rapporti in famiglia: lunga intervista di Al Bano, nome d'arte di Albano Carrisi, ai microfoni di Oggi. Il noto cantante, vera e propria icona della musica italiana con grande successo all'estero, ha annunciato il ritiro dalle scene al termine del 2018: "È giunta l’ora. Ci sono quasi 400 giorni ancora di duro lavoro. Ma tra campagna, vini, olio, famiglia, avrò da fare: ho dedicato tanti anni all’artista Al Bano, mi dedicherò all’uomo". E la passione per la musica che non lo abbandonerà mai: "Canterò sotto la doccia, la passione non si spegnerà, mi metterò in camera con la chitarra: è giusto che prenda questa pausa di riflessione". Una decisione presa anche per i problemi di salute avuti nel corso degli ultimi anni: "Ho avuto un infarto, un cancro, l’ischemia. Sono ancora qui, sto bene ma è arrivato il momento di dire: occhio, Albano". Il cantante ora si è ripreso, ma ha deciso di dire basta: poco più di dodici mesi di attività, poi il ritiro.

L'INFANZIA DI AL BANO

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Oggi, Albano Carrisi ha parlato anche della sua infanzia e del suo rapporto con l'amata madre: "Sono stato un figlio ribelle, questa è una specie di risarcimento per una donna che nella sua storia ha mostrato coraggio sempre, una tempra unica". La madre, così come il padre, che aspirava ad un futuro diverso per lui: "Jolanda mi voleva insegnante, e mio padre contadino. Quando partii per Milano non era contento, e nemmeno lei". E il cantante deve molto alla madre, come sottolinea in seguito: "Ho avuto possibilità di avere successo, lo utilizzo per parlare di lei in un periodo in cui i mariti ammazzano le mogli, i figli ammazzano le mamme". Una donna dalla forza straordinaria, un vero e proprio esempio per l'artista pugliese: "Io invece mi son trovato di fronte una donna straordinaria, rimasta orfana da piccola, che subì le angherie della matrigna e quando si innamorò di mio padre fuggì con lui: il loro amore è stato per me un esempio eccezionale".

IL RAPPORTO TRA LA MADRE E LOREDANA LECCISO

E la madre di Al Bano ha anche le sue convinzioni circa le relazioni del figlio, tra la stima smisurata nei confronti di Romina Power e la rottura con Loredana Lecciso. E pensare che all'inizio la signora Jolanda non era contenta dell'amore con Romina: "mericana di nome Romina Power: «Figuriamoci. Provi a immaginare una contadina, che non era mai stata più in là di Brindisi, di fronte alla figlia di due grandi attori di Hollywood. Divorziati, peraltro! “Questa avrà mille grilli per la testa”, pensava". Un'opinione mutata dopo il primo incontro con l'ex compagna di Al Bano: "Per cambiare idea le bastò incontrarla. Romina era una ragazza semplice, bisognosa di quella famiglia che non aveva mai avuto. Mia moglie si appoggiò a mia madre e Jolanda s’innamorò di lei". Un rapporto splendido, che si è invece rotto con l'attuale compagna del cantante di Cellino, Loredana Lecciso: "Dopo quell’intervista in cui Loredana dichiarò che voleva lasciarmi, mia madre non le ha più rivolto la parola. È una leonessa: chi ferisce suo figlio non ha scampo…".

© Riproduzione Riservata.