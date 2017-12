Amici 17/ Anticipazioni 7 dicembre: Federico in studio per la sfida, Luca a rischio?

La registrazione dedicata alle sfide dei The Jabs e di Federico torna in onda oggi proprio con quest'ultimo in studio per conoscere il suo destino. Luca dovrà rinunciare ad Amici 17?

07 dicembre 2017 Hedda Hopper

Federico e Mose, Amici 17

I temi di oggi di Amici 17 sono caldi e scottanti. Lo speciale sfide registrato due giorni fa alla presenza di Marcello Sacchetta, continua ad andare in onda oggi su Real Time dopo quello che è successo ieri. Alessandro e i suoi The Jab hanno preso posto in studio per affrontare la sfida contro i Thema. Proprio la band concorrente di questa edizione di Amici è riuscita a portare a casa la vittoria confermando il proprio banco nella scuola tra gli applausi del pubblico presente che ha avuto modo di ascoltare Silvia B. cantare tra una sfida e l'altra. Ebbene, oggi pomeriggio su Real Time andrà in onda la sfida di Federico. Il cantante ha preso il posto di Mose su richiesta dei compagni per via del suo comportamento scorretto. Mentre quest'ultimo aveva lasciato il telefono in modalità aereo nel suo armadietto, Federico aveva fatto di peggio, usandolo. Proprio per questo Yaser e gli altri hanno chiesto il cambio sfida approvato da tutti.

FEDERICO E LUCA A RISCHIO TRA SFIDE E I NO DEI PROFESSORI

Il cantante si troverà al centro dello studio per la sfida ma, secondo le ultime anticipazioni, sembra proprio che sarà lui a vincere confermando il suo banco e la permanenza nella scuola. Chi potrebbe essere messo in discussione è, invece, Luca. Il cantante che si era ripromesso di portare all'antico splendore la musica dance italiana sta fallendo la sua missione. Non solo i compagni non lo schierano durante la sfida a squadre ma i professori non lo apprezzano. Dopo la ramanzina di Rudy Zerbi, ieri pomeriggio il cantante ha dovuto affrontare anche Carlo di Francesco che non lo trova nuovo, senza personalità e con pochi spunti. Luca si darà da fare o sabato, durante la diretta, verrà messo con le spalle al muro?

