Annamaria/ Uomini e donne, un'altra conoscenza interrotta e le polemiche non mancano

Annamaria continua a far discutere Tina Cipollari e Gianni Sperti per via delle sue continue amicizie chiuse all'interno del trono over di Uomini e donne, è davvero fidanzata?

07 dicembre 2017 Hedda Hopper

Annamaria, Uomini e donne

Un altro colpo di scena per Annamaria e il trono over di Uomini e donne. Quando l'atmosfera finalmente tornerà normale dopo il sonoro schiaffo di Graziella ai danni di Manfredo, Annamaria tornerà al centro dello studio per parlare della sua nuova conoscenza con Alfredo. Il cavaliere è venuto in studio per conoscere la dama e lei ha deciso di tenerlo e ballare con lui spingendo Gianni Sperti e Tina Cipollari a lamentarsi convinti che la sua sia solo una tattica per non essere mandata via. La dama ha negato e si è detta certa di voler conoscere il cavaliere ma, a quanto pare, nella puntata di oggi avrà qualcosa da ridire anche su di lui. Dopo una solo settimana di conoscenza, Annamaria ha deciso di troncare e guardare avanti, magari proprio al prossimo cavaliere.

GIANNI SPERTI E TINA CIPOLLARI VS ANNAMARIA

La sua decisione causerà di nuovo il putiferio in studio visto che Gianni Sperti e Tina Cipollari continuano ad avere dei dubbi su di lei e questa sarà solo l'ennesima conferma di quello che tutti sanno già: Annamaria è fidanzata fuori dal programma. Lei continua a negare ma Gianni prenderà la palla al balzo per provare di nuovo a metterla con le spalle al muro ma senza successo. Rimane il fatto che la solita polemica che coinvolgerà Annamaria potrebbe slittare alla prossima settimana visto che oggi la puntata avrà molta carne al fuoco da gestire tra lo schiaffo a Manfredo e l'addio di Manila Boff e Fabrizio con tanto di polemica da parte di Sossio Aruta. Cosa succederà a quel punto?

