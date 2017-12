COLORADO/ Anticipazioni e ospiti 7 dicembre: sul palco arriva Thomas

Colorado, anticipazioni e ospiti 7 dicembre: Paolo Ruffini, Federica Nargi e Gianluca Scintilla Fubelli conducono il sesto appuntamento dello show comico. Ospite Thomas.

07 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Oggi, giovedì 7 dicembre, alle 21.20 su Italia 1, va in onda il sesto appuntamento con Colorado. Il programma è condotto per la sesta volta da Paolo Ruffini, affiancato da Federica Nargi e Gianluca “Scintilla” Fubelli. Come ogni settimana, ad animare la serata ci saranno i comici di Colorado che regaleranno momenti divertenti con i loro cavalli di battaglia e sketch innovativi e ispirati anche all’attualità. In questo sesto appuntamento con Colorado non mancherà la novità di questa edizione ovvero il salotto, dove siede, tra gli altri, Herbert Cioffi con il suo cinico blogger e critico televisivo Gino Boscaglia. Altra novità della nuova edizione di Colorado è la presenza, sul palco, di Herbert Ballerina che intrattiene il pubblico con le sue riflessioni sul calcio, sulle stranezze nell’abbigliamento e sui medici, e Davide Spadolà con un monologo sugli “ex”. Saranno tanti, dunque, i motivi per restare incollati ai teleschermi in questo giovedì di dicembre.

THOMAS OSPITE DI COLORADO

A seguire la sesta puntata di Colorado saranno anche i giovanissimi per la presenza, come ospite speciale, di Thomas, il giovane cantante lanciato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi nella scorsa edizione. Thomas è reduce dal successo dei suoi primi live in cui ha presentato Oggi più che mai, un Ep certificato oro per le vendite e il suo primo album che porta il suo nome. In un solo anno, la vita di Thomas è completamente cambiata. Lo scorso anno, ad Amici, era il più giovane al punto da dover vivere in un residence con la madre e non in casetta come fanno tutti gli allievi ammessi al serale. Pur non essendo arrivato in finale, Thomas è riuscito a trovare la sua strada ed oggi è uno degli artisti usciti dal talent di Maria De Filippi più seguiti dagli adolescenti. Questa sera, Thomas salirà sul palco di Colorado per conquistare una fetta di pubblico diversa da quella che lo segue normalmente.

