CRISTIANO MALGIOGLIO / Mi sono innamorato di tuo marito sul palco del talk show (Maurizio Costanzo Show)

Questa sera ospite al Maurizio Costanzo Show, interverrà Cristiano Malgioglio. L'artista, reduce dall'esperienza al GF Vip, si sta godendo la rinnovata popolarità e pensa ai nuovi progetti

Cristiano Malgioglio al Maurizio Costanzo show oggi

LA SUA POPOLARITÀ È ORMAI ALLE STELLE

La popolarità di Cristiano Malgioglio è aumentata di certo grazie alla sua presenza al Grande Fratello Vip 2 ed ora che i giochi sono chiusi, la Regina Malgy può ritornare ad essere l'artista apparso spesso sul piccolo schermo. Secondo il paroliere non ci sono dubbi su chi sia il vero vincitore del reality e non si parla di certo di Daniele Bossari. In una sua intervista al settimanale Chi, ha infatti sottolineato di considerarsi il vero vincitore, se non addirittura di impersonare proprio il programma di Canale 5. Questa sera, giovedì 7 dicembre 2017, Cristiano Malgioglio sarà invece ospite al Maurizio Costanzo Show per parlare della sua esperienza televisiva, cantare il suo tormentone "Mi sono innamorato di tuo marito" e dei progetti futuri. Domani, il cantautore sarà invece presente al Kojak di Ravenna, la discoteca di Porto Fuori che lo accoglierà in seconda serata e dopo 78 giorni trascorsi all'interno della Casa. Del resto Malgioglio aveva promesso che sarebbe stato presente sotto i riflettori il più possibile, soddisfatto nel vedere quante persone lo amino e quanti lo fermino lungo la strada grazie alla sua partecipazione al reality.

CRISTIANO MALGIOGLIO E LA COLLABORAZIONE CON CARLA BRUNI E FABRI FIBRA

Anche se la sua presenza al Gf Vip 2 ha fatto discutere molto i fan, soprattutto per la sua abilità nel mischiare le carte in tavola, Cristiano Malgioglio è convinto che non abbia fatto nulla di cui pentirsi all'interno della Casa. Al settimanale Chi, il paroliere ha inoltre sottolineato di aver preferito uscire prima della finale, in modo da poter essere l'unico al centro dei riflettori e senza essere oscurato dal vincitore della seconda edizione del programma. E ora si parla di progetti, come quello che avrebbe già ideato con Carla Bruni e il suo personale sogno nel cassetto di poter fare un brano rap al fianco di Fabri Fibra. Intanto il successo già registrato con il suo singolo Mi sono innamorato di tuo marito continua senza sosta ed anzi è aumentato proprio grazie all'esperienza gieffina. Inevitabile poi chiedersi chi sia davvero Cristiano Malgioglio, diviso fra la sua anima di paroliere e cantante e la natura di attore che più volte i concorrenti gli hanno attribuito. La Regina Malgy, come ama definirsi, crede ijn realtà di essere semplicemente "un artista ceh ama la musica" e che apprezza i viaggi, per studiare. Ma è anche un'anima fragile, che a fronte di una sofferenza preferisce rispondere con una risata.

CRISTIANO MALGIOGLIO: CON TONON HO SBAGLIATO

Non sono state poche le tensioni vissute al Gf Vip 2017 grazie a Cristiano Malgioglio ed al rapporto che ha creato con i diversi concorrenti. L'ultimo scontro, vissuto con Raffaello Tonon, è avvenuto a poco dall'uscita del paroliere della Casa, ma i fan ricordano anche la lite con Marco Predolin, continuata nell'ultima diretta in studio, e quella precedente con Corinne Clery che l'aveva accusato di essere un doppiogiochista. Un'accusa che del resto corrisponde a quanto evidenziato da Tonon, che è rimasto deluso nel vedere una certa incoerenza da parte del cantautore. In seguito alla sua eliminazione, Malgioglio ha dichiarato a TgCom 24 di aver fatto un errore con l'opinionista, l'unico della sua esperienza nel reality. Non ha voluto invece rispondere in merito alla polemica con Predolin ed all'accusa di omofobia, scegliendo di voler chiudere questa parentesi e di non affrontare mai più il discorso.

