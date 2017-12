Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Nessun colpo di fulmine: 'Credevo fosse snob!' (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l'atleta stasera sarà al centro della nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. Nel parterre anche Francesco Moser (Grande Fratello Vip 2)

07 dicembre 2017 - agg. 07 dicembre 2017, 9.32 Fabiola Iuliano

Intervistati da Alfonso Signorini nel corso di "Casa Signorini", trasmissione web del portale 361Magazine, Cecilia e Ignazio hanno raccontato in dettaglio altri particolari inediti sulla loro relazione d'amore. Il direttore di Chi ha aperto la puntata ricordando gli ascolti strabilianti dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Successivamente, ha anche affermato che tra i meriti, vi è stata la relazione dei due piccioncini che, ci piaccia o meno hanno saputo sicuramente catturare l'attenzione del pubblico. I due fidanzati non hanno assolutamente parlato di colpo di fulmine anzi... inizialmente lui credeva che lei fosse anche un po' snob, pensiero poi accantonato dopo averle parlato. Jeremias, anche lui presente, ha invece affermato di avere intuito da subito che il motivo scatenante della crisi della sorella fosse proprio Ignazio. Signorini si è congratulato per il coraggio di Cecilia nell'affrontare la spinosa questione legata a Francesco Monte e lei, per tutta risposta ha affermato che voleva solo parlare faccia a faccia per non far passare un'idea di tradimento che - a detta sua - non ci sarebbe assolutamente stata. Ignazio quindi, ha espresso il suo disappunto in quanto non gli è mai stato riconosciuto che di aver rispettato i tempi della ragazza e di non averla assolutamente forzata a fare nulla in maniera anticipata. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

IGNAZIO AL MCS CON IL PADRE

Lontani ormai da settimane dalla casa del Grande Fratello Vip 2017, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono ancora al centro dell’attenzione mediatica per la loro discussa storia d’amore, una relazione nata sotto l’occhio vigile delle telecamere e che, nel bene e nel male, ha appassionati tutti. Di questo e di molto altro si parlerà anche questa sera nel corso della nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, dove Ignazio Moser sarà presente assieme a colui che, nel mondo dello sport, è considerato un’icona del ciclismo, suo padre Francesco. I due ospiti saranno quindi al centro di un'intervista esclusiva nel corso della quale si racconteranno per la prima volta insieme e come mai prima d’ora, regalando al pubblico di Canale 5 uno dei momenti televisivi più attesi della stagione. In attesa di assistere al confronto fra i due Moser nel salotto di Maurizio Costanzo, vi segnaliamo, a questo link, lo scatto nel backstage con il quale Gabriele Parpiglia ha immortalato padre e figlio.

LE EMOZIONI DEL PRIMO INCONTRO

Ospiti di Casa Signorini, noto programma in onda sul web, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno parlato del loro primo incontro nella casa del Grande Fratello Vip 2017, rivelando dettagli ancora non del tutto noti sulle prime sensazioni che hanno avvertito l'uno nei confronti dell'altra. "Sono andata a guardarlo per curiosità, perché per due settimane eravamo separati, lui era ella casa dall'altra parte e quindi quando ci hanno riuniti la prima cosa che sono andata a fare è vedere Ignazio per vedere. Ho detto 'non so se è il mio tipo', e quindi l'ho lasciato lì fare... ". Dello stesso parere anche il ciclista: "La prima sera ho pensato che fosse un po' snob e che se la tirasse un po' (...) poi mi sono ricreduto". Con la sua dichiarazione, Moser ha ammesso inoltre di aver legato con Cecilia solo in seguito alla sua amicizia con Jeremias Rodriguez, il quale, presente nel salotto di Alfonso Signorini, non ha potuto fare a meno di sottolineare che "è sempre la stessa storia".

