DADO E PANPERS/ Luca Peracino voleva faremi un omaggio, ma mi ha rotto la... (Colorado)

Dado e Panpers, Colorado: Gabriele Pellegrini ci ha raccontato in esclusiva un simpatico e curioso caso avvenuto durante le prove della trasmissione Colorado stasera su in onda su Italia 1.

07 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Dado e i Panpers a Colorado

Torna stasera Colorado e probabilmente vedremo la presenza anche di Dado e i Panpers. C'è una curiosità tra le due generazioni di comici che si rincontrano sul palcoscenico della trasmissione di Italia 1. Da un lato c'è Dado che tra gli anni novanta e l'inizio ha avuto un successo incredibile, mentre dall'altro gli sconosciuti Luca Peracino e Andrea Pisani. Figli di due mondi diversi Dado si era formato nella palestra del Seven Show per poi diventare un vero e proprio fenomeno mediatico a Zelig. Solo dopo questa grande notorietà è sbarcato anche su Youtube dove ha deciso anche di essere più libero di dire quello che pensa rispetto alle ovvie restrizioni televisive. Dall'altra parte invece i Panpers sono diventati famosissimi e hanno sfondato nel mondo dello spettacolo solo dopo aver iniziato su YouTube. I due hanno dimostrato di avere grande talento e per questo si sono meritati non solo il palcoscenico di Colorado ma anche molto altro. Andrea Pisani infatti per esempio ha iniziato una carriera da attore, l'ultimo lavoro in ''Classe Z'' di Guerra Chiesa.

DADO: LUCA DEI PANPERS MI HA ROTTO LA CAMICIA

Dado è tornato alla ribalta sia per i suoi simpatici video sul web, ma anche per il ritorno a Colorado. Questo splendido comico aveva fatto ridere tantissimo il pubblico italiano soprattutto all'inizio del nuovo millennio quando era esploso a Zelig su Canale 5. Nell'ultima puntata di Colorado Dado ha incontrato sul palcoscenico chi dalla sua comicità ha preso spunto e cioè i Panpers. Gabriele Pellegrini, questo il suo nome vero, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni raccontandoci una curiosità su quanto accaduto proprio con il duo comico durante le prove. Dado sottolinea a IlSussidiario.net: "I Panpers mi hanno fatto questo omaggio con la camicia. Ho dato a Luca Peracino la mia camicia originale. Questa è una cosa che non sa nessuno, mentre facevamo le prove Luca si è appoggiato a una finestra e me l'ha strappata. Luca poi è stato mortificatissimo di avermi strappato la camicia". Ovviamente Dado ci ride su e ci racconta come sia stato molto felice di fare questo siparietto con i due giovani ragazzi. Clicca qui per il video.

