Damiano dei Maneskin / Semifinale X Factor 11: grande attesa per la performance dell’icona ‘fluida’

Damiano, il leader indiscusso dei Maneskin stasera sul palcoscenico per una semifinale da urlo: vinceranno loro X Factor 11? Grande attesa per la sua performance.

07 dicembre 2017 Valentina Gambino

Damiano dei Maneskin

Damiano David, leader dei Maneskin, ha ormai una grandissima responsabilità: stupire ogni sera. Dopo la precedente performance sulle note di Kiss This, pezzo degli Strats, il giovane 19enne romano torna in pista stasera insieme agli altri componenti del suo gruppo quasi prossimo alla vittoria. La sesta puntata dei Live Show aveva consacrato la leadership assoluta della band diretta da Manuel Agnelli che attualmente, sente il peso della vittoria che si avvicina in maniera inesorabile. Stasera andrà in onda la semifinale del programma trasmessa direttamente dall'X Factor Arena e poi, tutti quanti si trasferiranno al Mediolanum Forum di Assago per la finale che ufficializzerà il vincitore assoluto di questa fortunata 11esima edizione. Damiano intanto, si prepara stasera per la performance più importante della sua vita prima delle battute finali che lo consacreranno leader indiscusso di questo talent show che ha avuto modo di regalarci talenti non indifferenti.

La Parietti pazza di Damiano dei Maneskin

Di Damiano dei Maneskin si parla anche per la sua sensualità, considerato catalizzante sia per gli uomini che per le donne fino ad essere apostrofato come una vera icona fluida. “Quando entra in una stanza si avverte la sua presenza”, aveva raccontato una volta uno dei make-up artist che lo trucca nei backstage di X Factor. Il cantante ha una invidiabile intensità espressiva e una carica di adrenalina così forte da catalizzare totalmente l’attenzione del pubblico da casa ed anche dei giudici del programma che dietro il bancone hanno avuto più di una occasione per commentare le performance della band seguita da Manuel Agnelli. Ed intanto, Damiano David ha trionfato appieno anche sui social. Alba Parietti per esempio, si è rammaricata per la sua giovane età ed ha ritrovato in lui qualcosa di lei da giovane: “A X Factor Måneskin punteggio 100 cuori, quando dicevo che vorrei essere lui, e che lui è me da giovane in versione donna, dopo averlo visto con i tacchi attaccato al palo… non mi sbagliavo. Il mio fiuto non mi inganna mai. Bellissimo e dannatissimo rock-star per tutti i gusti. Come Jagger e Bowie. Damiano sono definitivamente pazza di te e la tua faccia da cul* fantastica!!!! Speriamo sia anche gerontofilo ed è fatta!!”.

