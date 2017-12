ENRICO NIGIOTTI / Over, Redemption Song è l’assegnazione per il cantante di Mara Maionchi (X Factor 2017)

Enrico Nigiotti prossimo finalista di X Factor 2017? Il cantante toscano ha ormai convinto tutti, anche Manuel Agnelli. È parte della squadra degli Over di Mara Maionchi.

Enrico Nigiotti a X Factor 2017 negli Over

DOPO MI FIDO DI TE, CONVINCE SEMPRE DI PIÙ

Enrico Nigiotti sarà presente nel Live Show di X Factor 2017 di questa sera. Il concorrente degli Over è riuscito ad arrivare alla semifinale, dopo aver fatto ricredere persino Manuel Agnelli. Il giudice, infatti, non aveva nascosto di non essere convinto dalla mancanza di personalità del concorrente, che ai suoi occhi dimostrava di essere fin troppo classico per i suoi gusti. Le ultime performance hanno invece permesso ad Enrico di stravolgere ogni critica di Agnelli, che alla fine ha dovuto ammettere di considerarlo persino bravo. Nel precedente Live, il concorrente degli Over si è esibito con Mi fido di te di Lorenzo Cherubini, forse uno dei cantautori più difficili del panorama musicale italiano. Sia perché Jovanotti ha un'impronta vocale ben precisa, sia perché il confronto con un big della musica nostrana poteva portare Nigiotti verso il baratro. L'impressione dei giudici invece è stata più che positiva, soprattutto per la personalizzazione del brano da parte del concorrente.

PER MANUEL AGNELLI, ENRICO NIGIOTTI HA ORMAI TROVATO LA SUA DIMENSIONE

Enrico Nigiotti finora ha dimostrato al pubblico di X Factor 2017 di avere tanti assi nella manica che potrebbero permettergli di arrivare alla finale senza troppe incertezze. Il concorrente degli Over di Mara Maionchi è riuscito, infatti, ad emozionare i giudici grazie alla sua ultima esibizione, anche se Fedez ha trovato la tonalità iniziale della sua versione di Mi fido di te di Jovanotti leggermente bassa rispetto al dovuto. Secondo Manuel Agnelli, Nigiotti ha invece dimostrato di 'aver trovato la quadra' in queste ultime settimane di talent, riuscendo a muoversi con destrezza nella sua acqua. Mara Maionchi non ha negato invece di essere stata fortunata ad aver indovinato l'assegnazione giusta per il suo pupillo, dato che la sorte gioca un ruolo fondamentale nel talent e può rischiare di compromettere il lavoro affrontato finora dai concorrenti. Anche se gli Over hanno perso Andrea Radice, Enrico è riuscito alla fine a portarsi a casa una nuova vittoria.

ENRICO NIGIOTTI QUESTA SERA AFFRONTA BOB MARLEY, BASTERÀ PER LA FINALE?

Le qualità di Enrico Nigiotti sono agli occhi di tutti i fan di X Factor 2017, che hanno tenuto in forte considerazione il beniamino degli Over fin dal suo ingresso nel talent. Questa sera lo vedremo salire sul palco dei Live Show con il suo inedito L'amore è e con un brano del repertorio di Bob Marley, dal titolo Redemption Song. Una canzone difficile e lontana dalle corde del giovane concorrente, che dovrà confrontarsi contro un gigante della musica internazionale. L'esito finale potrebbe giocargli un brutto scherzo questa volta e sarebbe davvero un peccato dover perdere un artista come Nigiotti, che di sicuro potrebbe avere la strada spianata per la sua carriera musicale. La formula vocale di Enrico di certo non è nuova, ma risulta comunque ancora vincente agli occhi del pubblico italiano. C'è inoltre bisogno di cantautori nel nostro panorama e il concorrente degli Over potrebbe tranquillamente riuscire a conquistare una grossa fetta di pubblico grazie alla profondità dei suoi testi. Il dubbio per l'esibizione di questa sera rimane comunque la possibilità di vedere Nigiotti al confronto con i più forti Maneskin, che potrebbero compromettere la sua permanenza nel talent.

