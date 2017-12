FRANCESCO VITIELLO / Il ritorno a Un posto al sole nei panni di Diego Giordano

Francesco Vitiello tornerà a Un posto al sole dopo cinque anni di assenza nelle puntate della settimana di Natale, riprendendo i panni di Diego Giordano, il figlio di Raffaele.

07 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Le puntate di Un posto al sole di fine dicembre sanciranno il gradito ritorno di uno dei personaggi più amati dai telespettatori e che non è mai stato dimenticato nonostante i cinque anni di assenza. Francesco Vitiello tornerà, infatti, a vestire i panni di Diego Giordano, il figlio di Raffaele, partito per New York in compagnia della fidanzata Sabrina. Ma per quale motivo l'attore era uscito di scena tanto inaspettatamente? Cosa ne è stato di lui in questo lungo periodo? A chiarire la questione è lo stesso Vitiello in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, nella quale ha parlato della sua malattia, mettendo a tacere alcuni voci che erano circolate sul web riguardo alla sua salute: "Poco dopo la mia uscita da Un posto al sole. Scrivevano che fossi malato e, qualche tempo dopo, qualcuno mi disse che su Internet mi davano addirittura per morto. Per fortuna, si trattava solo di un’alopecia".

Francesco Vitiello e il ritorno a Un posto al sole

Nella stessa intervista rilasciata a Vanity Fair, Francesco Vitiello ha parlato della sua carriera in questi cinque anni, durante i quali non ha mai spesso di collaborare con Un posto al sole. Non sentendosi a suo agio davanti alle telecamere, a causa del cambiamento nel suo corpo, ha però deciso di intraprendere la carriera di regista: "La mia immagine era completamente cambiata nel giro di pochi mesi. Prima l’alopecia era circoscritta solo ad alcune parti del corpo, ma poi è diventata totale. La mia, però, è stata una situazione anomala: quando ho smesso con qualsiasi tipo di cura, ho iniziato incredibilmente a recuperare". Ma la produzione non gli ha mai voltato le spalle: "In un certo senso mi hanno sempre dato la possibilità di lavorare ed è come se non me ne fossi mai andato. Per quasi cinque anni sono stato uno dei registi della soap, è stato strano". Dal posto in regia, nel quale ha dovuto spesso dirigere il 'padre' Raffale Giordano, Vitiello tornerà nella settimana di Natale nel ruolo che ha tanto amato: "Quando fai una cosa per così tanti anni è come se ti appartenesse ed è così che, quando si è palesata la possibilità di ritornare, non ci ho pensato due volte. Anche se ho ancora un po’ paura dell’immagine, dell’essere giudicato".

