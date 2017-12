Finalisti X Factor 2017 / I Ros eliminati ad un passo dalla finale? I pronostici SNAI

I Finalisti di X Factor 2017: ecco gli eventuali pronostici e le quote SNAI sui possibili vincitori dell'undicesima edizione; in entrambi i casi, protagonisti i Gruppi di Agnelli.

07 dicembre 2017 Valentina Gambino

Finalisti X Factor 2017

Stasera, dalle 21.10 circa andrà in onda la semifinale di X Factor 2017, su Sky Uno HD condotta da Alessandro Cattelan. Sul palcoscenico dell’X Factor Arena di Milano, ritroveremo Fedez, Levante, Manuel Agnelli e Mara Maionchi, dietro il banco dei giudici per commentare le esibizioni dei concorrenti ancora in gara in vista della puntata finale del prossimo 14 dicembre. Nel frattempo, secondo le previsioni SNAI, pare che i probabili eliminati della serata potrebbero essere proprio i Ros, gruppo romano capitanato dal leader degli Afterhours. Attualmente sono cinque i concorrenti ancora in gara verso le battute finali del programma musicale e, tramite le due manche, solo in quattro potranno accedere allo step conclusivo. E quindi, ritroveremo senza dubbio in scena Samuel Storm (della squadra Under Uomini di Fedez), Lorenzo Licitra ed Enrico Nigiotti (nella squadra Over di Mara Maionchi) e in ultimo, I Ros ed i Maneskin (della categoria Gruppi di Manuel Agnelli). Come ben sapete infatti, proprio la scorsa settimana Levante ha perso l’ultima cantante rimasta in gara, Rita Bellanza.

X Factor 11, possibili finalisti dell’ultima puntata

La finale di X Factor 2017, vedrà salire sul palcoscenico solo quattro cantanti. Attualmente in gara invece, cinque artisti che stasera si esibiranno per le battute finali del programma verso la puntata conclusiva del prossimo 14 dicembre. Secondo le scommesse SNAI, gli ultimi eliminati dovrebbero essere I Ros, band di Manuel Agnelli. I Maneskin invece, attualmente risultano essere i più accreditati alla vittoria dell’11esima edizione del talent show in onda su Sky Uno HD. Il secondo posto al contrario, potrebbe finire nelle mani di Lorenzo Licitra, il tenore con la passione per la musica pop. Probabile terza posizione per Samuel Storm ed infine, all’ultimo posto potrebbe arrivare Enrico Nigiotti, ex cantante di Amici di Maria De Filippi che proprio in quella occasione aveva conosciuto Mara Maionchi, attuale giudice della sua squadra. La vittoria della band diretta da Manuel Agnelli, metterebbe tutti d’accordo ed infatti Damiano David, leder dei Maneskin, ha conquistato tutti con la sua ultima performance, dimostrando di avere un talento indiscutibile.

