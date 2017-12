Giorgio Manetti e Anna Tedesco hanno una relazione?/ Uomini e donne, la dama torna in studio ed è guerra!

Giorgio Manetti e Anna Tedesco hanno una relazione? La nuova registrazione del trono over di Uomini e donne ha portato i due allo scontro e a galla una misteriosa notte in albergo

07 dicembre 2017 Hedda Hopper

Anna Tedesco, Uomini e donne

Giorgio Manetti al centro dell'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne andata in scena ieri pomeriggio, questa non è una novità, ma quello che è diverso rispetto al solito è che a tirarlo in ballo non è Gemma Galgani ma Anna Tedesco. Ebbene sì, la bionda dama del trono over ha deciso di tornare in studio dopo aver annunciato, con tanto di video sui social, di voler lasciare il programma. Il suo unico cruccio continua ad essere la sua amicizia con Giorgio ed è per questo che adesso vuole chiarire alcune cose. Il gabbiano toscano sembra nascondere qualcosa su quello che lo lega alla dama e il fatto che Gianni Sperti abbia passato il tempo a leggere i loro messaggi sottolineando un particolare "preparati", lascia pensare che i due abbiano una liason fuori dal programma. Gemma Galgani ne approfitta per inveire contro di lui e contro di lei, mentre Anna Tedesco continua a ribadire che tra loro non c'è niente.

ANNA TEDESCO DELUSA DA GIORGIO MANETTI

Giorgio Manetti fa lo stesso ma voltandosi indietro pensa alla loro prima esterna e a quello che è successo dopo, quando sono finiti in albergo (ma senza che sia successo niente, dice). La reazione del gabbiano toscano e della dama non convincono Gianni Sperti che continua a ribadire il fatto che tra loro ci sia davvero qualcosa di strano ma le parole del toscano colpiscono così tanto Anna che la dama capisce di aver sbagliato tutto. Forse si è fidata di un'amicizia che non è mai esistita e che è a senso unico e questo la spinge ancora di più ad andare via dal programma. In sua difesa questa volta arriva Tina Cipollari che la invita a rimanere in studio alla faccia di chi le vuole male e sparla di lei. Cosa farà Anna? Con Giorgio è davvero tutto finito?

© Riproduzione Riservata.