Grande Fratello Vip 2017/ “Verissimo Way”: gli Oneston annunciano la reunion nel salotto di Silvia Toffanin

Grande Fratello Vip 2017: Luca Onestini, presente alle registrazioni di Verissimo, ha annunciato la presenza degli Oneston nel salotto di Silvia Toffanin

07 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Grande Fratello Vip 2017

Anche se con la finale dello scorso lunedì si sono spenti i riflettori sulla casa del Grande Fratello Vip 2017, le dinamiche dei concorrenti in gara continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico, ma a dare nuova luce ai protagonisti , da qui a pochi giorni, ci penseranno i tanti programmi del pomeriggio di Canale 5, che con Silvia Toffanin prima e Barbara D’Urso poi daranno voce ai numerosi concorrenti di questa edizione. Ieri sera, in particolare, Luca Onestini e Raffaello Tonon hanno annunciato la loro presenza a Verissimo, dove saranno i protagonisti di una puntata imperdibile assieme agli altri ex gieffini. “Oneston Oggi finalmente Reunion Dajeee Fuffy !!! It's Ok, It's Ok, It's Verissimo Way”, ha annunciato sui social il secondo classificato del GF Vip che nel corso della prossima puntata del rotocalco di Canale 5 avrà la possibilità di raccontare, a tutti i suoi fan, gli aggiornamenti sulla sua straordinaria amicizia con Raffaello Tonon. Se vi siete persi il post di Luca Onestini, potete cliccare qui e visualizzarlo direttamente sui social.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE INSEPARABILI! VIDEO

Dopo il messaggio con il quale ha salutato tutti i suoi fan a poche ore dalla fine della sua avventura al Grande Fratello Vip 2017, Giulia De Lellis è tornata nuovamente su Instagram per condividere, c on i suoi quasi due milioni di follower, i primi aggiornamenti della sua ritrovata quotidianità. Un breve filmato, infatti, la ritrae in un momento di relax nel salone del suo parrucchiere mentre si lascia sistemare la sua lunga chioma, il tutto mente Andrea Damante, forse stufo per l’attesa, si aggira da una parte all’altra del salone. “Buondì, siamo tornati alla normalità: un parrucchiere che mi fa i capelli, un fidanzato che rompe le p*, che è lento, però è fig*”. L’esperta di tenenze, quindi, ha ripreso in mano tutte le sue abitudini, tornando alla sua vecchia quotidianità e riabbracciando lo stile di vita di sempre; fra pochi giorni, però, la ritroveremo nuovamente in tv nel salotto di Verissimo, dove, insieme a tutti gli altri protagonisti del reality di Canale 5, avrà la possibilità di fare il punto sulla sua recente avventura. A questo link è possibile visualizzare il suo filmato.

© Riproduzione Riservata.