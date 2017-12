Graziella e Manfredo/ Uomini e donne, lo schiaffo della dama fa esplodere lo studio!

Nuovo scontro tra Graziella e Manfredo con la dama pronta a schiaffeggiare il suo ex nella nuova puntata del trono over di Uomini e donne ma il pubblico e i presenti non apprezzano

07 dicembre 2017 Hedda Hopper

Graziella e Manfredo, Uomini e donne

Una delle protagoniste di Uomini e donne più amate per il trash che ci regala è sicuramente Graziella Montanari. Se nei giorni scorsi l'abbiamo vista discutere con Gemma Galgani, sua rivale, e avere qualche battibecco nuovamente con Manfredo, il suo ex, sembra proprio che oggi ne vedremo delle belle arrivando all'apice del loro scontro. A smuovere le acque ci penserà la signora Vittoria. La dama è venuta in trasmissione proprio per conoscere Manfredo che si siederà al centro dello studio per parlare con lei con le solite interruzioni da parte di Graziella. Sarà allora che il cavaliere la chiamerà in causa dandole della straga cattiva e sarà quella la molla che la farà scattare dalla sedia. Sembra che in quel momento l'inquadratura (almeno nella puntata) fosse su Gemma Galgani ma il rumore di quello che succede è nitido.

IL SONORO SCHIAFFO E LE POLEMICHE IN STUDIO

Secondo le ultime anticipazioni della puntata di oggi del trono over sembra proprio che Graziella darà un sonoro sciaffo a Manfredo creando un vero e proprio caos in studio. Mentre il cavaliere rimarrà senza parole per quello che è successo, la dama tornerà al suo posto e sarà a quel punto che esclamerà "Avrei dovuto darglielo mesi fa". Gianni Sperti non è d'accordo e trova che Graziella questa volta abbia superato il limite delal decenza umana ma lei non la smetterà di parlare e inveire contro Manfredo che si metterà in disparte per parlare con Vittoria. Sarà a quel punto che Marco e Sossio la solleveranno di peso con la sua sedia per portarla nel backstage e lasciare libero lo studio.

