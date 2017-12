I Soliti Ignoti / Vincita record: 380mila euro per la concorrente, ecco la sua intuizione vincente

I Soliti Ignoti, Nunzia Cannizzaro ha vinto 380mila euro con la sua intuizione vincente, questa è la cifra più alta mai vinta da quando il programma condotto da Amadeus è in onda.

07 dicembre 2017 Valentina Gambino

Ieri sera per la trasmissione I Soliti Ignoti è stato tempo di record. Ed infatti, Amadeus ha consegnato la vincita più alta in assoluto da quando è iniziato il programma. Alla concorrente Nunzia Cannizzaro, sono finiti nelle mani ben 380mila euro per una vincita che ha letteralmente lasciato tutti a bocca aperta. Nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 6 dicembre 2017 sulla rete ammiraglia di Casa Rai, il conduttore ha avuto modo di condurre una emozionantissima puntata che ha aperto scenari inediti verso una vittoria davvero importante. Un percorso coraggioso che ha avuto la fortuna dalla sua così come le giuste intuizioni e così, Nunzia si è portata a casa un bottino assolutamente non indifferente. La donna che nella vita svolge l'attività di operatore socio-sanitario, viene da Savona. Durante il suo percorso di gioco, ha indovinato quasi tutte le identità del game show condotto da Amadeus, nonostante un inizio non esattamente partito con il piede giusto.

Vince 380mila euro, la vincita de I Soliti Ignoti

Ad inizio gara per Nunzia ci sono stati due errori che però non l'hanno assolutamente scoraggiata facendola ripartire con il giusto sprint e la grinta necessaria per poter continuare il percorso in maniera ottimale fino alla fine. Il suo bottino quindi, nel corso della gara si è ringalluzzito fino ad arrivare a 190mila euro. La sua bravura mista anche ad una buona dose di fortuna dalla sua, hanno definitivamente avuto la meglio in occasione del gioco finale dedicato al parente misterioso. La concorrente quindi, ha voluto sfidare la sorte dando la giusta risposta senza usare nemmeno un aiuto e lasciando in gioco tutti gli otto protagonisti della puntata. Secondo il regolamento poi, la sua decisione le ha anche permesso di raddoppiare il suo montepremi. “Ho guardato bene da qua, ha le orecchie e la stempiatura uguali”, ha affermato Nunzia prima di accostare il parente misterioso all’ignoto numero 6. Sensazione focalizzata appieno: i due infatti, sono realmente padre e figlio.

