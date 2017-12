IGNAZIO MOSER / Intesa con Belen Rodriguez... gli argentini lo hanno accolto bene? (Maurizio Costanzo Show)

Ignazio Mose è ospite oggi al Maurizio Costanzo Show, parlerà finalmente della relazione con Cecilia Rodriguez? L'ex concorrente del GF Vip intanto si gode la popolarità fuori dalla casa

Ignazio Moser, ospite al Maurizio Costanzo Show

LA FRECCIATINA AL RIVALE, FRANCESCO MONTE

Ignazio Moser continua senza sosta a cavalcare l'ondata di popolarità ottenuta grazie al Grande Fratello Vip 2, destreggiandosi fra ospitate in discoteca e nei maggiori programmi televisivi. Intanto la sua storia d'amore con Cecilia Rodriguez continua apparentemente a gonfie vele, tanto che sono molti i fan ad essere sicuri che il ciclista sia ormai entrato a tutti gli effetti nel "clan" degli argentini. Questa sera, giovedì 7 novembre 2017, Ignazio Moser sarà ospite del Maurizio Costanzo Show, al fianco di altri ospiti. E chissà che non decida di rompere il silenzio sulla sua relazione, visto che nella puntata precedente Cecilia Rodriguez ha preferito non rispondere alle domande del giornalista e conduttore. In una recente intervista a Verissimo, Ignazio ha inoltre sottolineato di aver trascorso con la modella la sua prima notte al di fuori della Casa. Finalmente sono riusciti a godersi quella privacy che per diverse settimane è stata "corrotta" dalla presenza delle telecamere del reality. Dure parole invece per Francesco Monte e per la scelta dell'agente di chiarire le tensioni con l'ex fidanzata proprio durante una delle dirette. Al suo posto, ha dichiarato il figlio di Francesco Moser, avrebbe agito diversamente.

IGNAZIO MOSER INCONTRA LA FAMIGLIA DI CECILIA

A distanza di alcuni giorni dalla conclusione del Gf Vip 2, Ignazio Moser ha incontrato la famiglia di Cecilia Rodriguez al completo. Complice una cena di famiglia, con presenti anche Belen e Andrea Iannone. Anche se la sua unione con la modella è piuttosto recente, sembra che Ignazio sia riuscito ad integrarsi molto bene con il resto della famiglia ed a quanto pare avrebbe già scoperto un forte feeling con Belen. Il tutto documentato ovviamente sui social, come hanno fatto entrambi gli ex concorrenti del reality in questi ultimi giorni. E non manca nemmeno uno scatto con il pilota di MotoGP, in cui l'ex ciclista non manca di sottolineare una delle parole preferite da Jeremias Rodriguez: "padrone". Appena ieri invece Ignazio ha affrontato la sua prima serata all'Art di Desenzano del Garda, a cui segue un'ospitata al Fellini di Polignano milanese, in cui si troverà invece questa sera.

LE EX DI MOSER: CON VIRGINIA È FINITA PER COLPA DELLE STELLE?

Il passato di Ignazio Moser è già stato passato al setaccio durante la sua esperienza al Gf Vip 2, dalla vita come ciclista condotta sotto l'occhio attento del papà Francesco fino alle ex fidanzate storiche. In particolare i fan si erano concentrati su Virginia Stablum, una delle conquiste più recenti dell'ex gieffino e con cui la relazione si è conclusa circa cinque mesi fa. E' stata proprio la diretta interessata a rivelarlo durante una registrazione di Uomini e Donne di questi giorni, in cui ha voluto sottolineare di essere ormai libera da qualsiasi legame e pronta a corteggiare Nicolò Brigante. La presenza di Virginia nel programma di punta di Maria De Filippi ha inoltre dato modo a Gianni Sperti di parlare delle famose stelle che Ignazio, per sua stessa ammissione, era solito assegnare ad ogni conquista. L'opinionista era infatti curioso di sapere, ironicamente, se la storia d'amore fra la Stablum e Moser fosse terminata per via delle poche stelle conquistate dalla ragazza.

