IL SEGRETO / Beatriz pretende dei chiarimenti da Matias: lui sarà sincero? (Anticipazioni 7 dicembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 7 dicembre: Beatriz pretende che Matias le spieghi cosa sta succedendo ma lui reagisce con la fuga al loro primo incontro.

07 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Il Segreto chiude oggi la sua programmazione settimanale: le vicende di Puente Viejo, infatti, domani non andranno in onda, come spesso accade per le principali festività del calendario e lo stesso accadrà sabato 9 dicembre. Quella odierna sarà comunque una puntata caratterizzata da grande suspense, soprattutto per quanto riguarda il rapporto di Matias e Beatriz. Da quando lui ha scoperto la gravidanza di Marcela, non ha più trovato il coraggio di incontrare Beatriz, che al contrario sembrava convinta di poter ottenere una seconda possibilità per il loro rapporto. La figlia di Hernando non avrà comunque nessuna intenzione di tirarsi indietro e sarà pronta ad insistere con il suo ex per capire cosa stia davvero accadendo. Per questo motivo, oggi sarà lei a prendere la situazione di petto e a recarsi alla locanda per ricevere dei chiarimenti su questo inspiegabile comportamento. Ma ancora una volta, la paura avrà la meglio sul giovane: nel vedere Beatriz, infatti, scapperà via senza darle quelle risposte da Beatriz tanto attese.

Il Segreto: Adela può continuare a sperare

Nella puntata de Il Segreto di questo pomeriggio arriverà finalmente una buona notizia per Adela e per il figlio Ulpiano. Carmelo, che solo qualche giorno fa aveva chiesto aiuto a Donna Francisca, verrà informato da quest'ultima riguardo un'interessante opportunità che potrà essere offerta al ragazzo: se dimostrerà di essere un bravo studente e passerà un esame, potrà entrare in una scuola prestigiosa di Londra e trasferirsi in Inghilterra. Potrebbe essere questa l'occasione perfetta per allontanarsi da Cristobal e dalle continue minacce mosse dal terribile individuo ai suoi danni. Adela sarà molto felice di apprendere questa novità e allo stesso tempo non si tirerà indietro riguardo il futuro della sua scuola: la maestra vorrà riprendere il programma lasciato prima dell'incendio e per questo insisterà con Onesimo affinché rispetti le promesse fatte in precedenza.

© Riproduzione Riservata.