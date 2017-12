Ileana Argentin/ "I disabili in Italia sono 3 mln, per noi i problemi non sono pochi" (Maurizio Costanzo Show)

Ileana Argentin, politica italiana, tra gli ospiti della nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda questa sera 7 dicembre 2017 su Canale Cinque

Nuova puntata del Maurizio Costanzo Show oggi 7 dicembre 2017: tra gli ospiti la politica italiana Ileana Argentin. Esponente del Partito Democratico, Ileana Argentin è affetta da amiorofia spinale (malattia che colpisce le cellule nervose delle corna anteriori del midollo spinale) ed ha ricoperto diversi incarichi negli ultimi anni. Laureatasi in scienze politiche e in giurisprudenza all’Università Sapienza di Roma, la Argentin è divenuta consigliere comunale di Roma ed ha fatto parte dello staff del Sindaco Francesco Rutelli. Nel 2007, alle elezioni primarie del Partito Democratico, è stata eletta all’Assemblea Costituente nazionale del PD, facendo parte del Comitato redigente il Manifesto dei valori. Successivamente ha fondato, divenendone Presidente, l’Associazione Rete Sociale del Prtito Democratico. Nel 2009, alle Primarie del Pd, ha sostenuto la candidatura di Ignazio Marino a Segretario Nazionale, candidandosi per questa mozione alla guida del Partito nel Lazio, non risultando però eletta. Nel 2011 è stata eletta Presidente dell’associazione A.L.M. (associazione laziale motulesi), per poi ricevere il mandato di responsabile dei diritti dei disabili per tutto il territorio nazionale da Pier Luigi Bersani, ai tempi segretario nazionle del partito.

ILEANA ARGENTIN, “L'INCIVILTA’ E’ IL NOSTRO VERO NEMICO”

Lo scorso 3 dicembre 2017 si è celebra la giornata delle persone con disabilità e Ileana Argentin ha preso parte in quanto tra gli esponenti di rilievo nelle lotte politiche a difesa delle persone affette da disabilità. Intervistata dal Corriere della Sera, l’esponente del Partito Democratico ha commentato così: “I problemi dei disabili? Non sono pochi. Ma possiamo cominciare a dire le cose belle che sono state fatte?”. A partire da uno degli ultimi provvedimenti: "La legge del “Dopo di noi”: erano cinquant’anni che non veniva stanziato un euro per la disabilità. In questa legge vengono stanziati 170 milioni in tre anni". Tanto lavoro è stato fatto ma tanto lavoro resta da fare, come sottolinea la politica successivamente parlando delle barriere architettoniche: "Basterebbe una cifra: due scuole su tre in Italia non hanno l’accesso per i disabili". E il numero di disabili in Italia è vorticoso: "Non lo so di preciso, ma se dico tre milioni sbaglio di poco, tenendo presente che in Italia viene speso per la disabilità l’1,8 per cento del Pil. Non poco. Anche perché i disabili non vengono messi nelle condizioni di lavorare e avrebbero bisogno di un’assistenza troppo spesso negata".

IL NUOVO LIBRO DI ILEANA ARGENTIN

Una carriera politica attiva e battagliera, con Ileana Argentin che si è anche contraddistinta per la stesura di numerose opere letterarie di rilievo: “Che bel viso, peccato! La mia vita con l’handicap” (2007), “Eliminazione barriere architettoniche. Progettare per un’utenza ampliata!” (2008), “Chissà cosa si prova a ballare. Gioie, passioni e battaglie di una vita con l’Handicap” (2011) e “Scuola a rotelle” (2017). E non si è fermata qui: in uscita “Fiabe diverse”, una raccolta di testi che riguarda disabili ma non solo, anche anzioni o persone di colore. Il testo, come sottolinea tag 24, è sostenuto e stampato dall’Università degli studi Niccolò Cusano e verrà offerto in dono ad alcune scuole elementari roane e alle biblioteche pubbliche della città. “Le favole mi occorrono per svegliare il mondo culturalmente, mentre i fatti e le leggi, servono per cambiarlo a cominciare dai piccini. Ho voluto rendere omaggio al 3 dicembre con un percorso dedicato ai bambini che parte dal mio libro, “Fiabe Diverse” e arriva a una mozione che ho presentato come Pd, come prima firmataria, in cui parlo di parchi giochi accessibili a tutti”, il commento della Argentin.

