Incidente Lorenzo Bonamano di X Factor 2017/ Come sta? Ecco perché non ha cantato questa sera in semifinale

Incidente Lorenzo Bonamano di X Factor 2017, come sta? Il giovane artista è stato uno dei concorrenti del noto talent show di Sky, membro del team Under Uomini guidato dal rapper Fedez. La sua avventura a X Factor è terminata ben presto: alla prima puntata infatti l’artista toscano è stato eliminato da Gabriele Esposito al televoto. Questa sera è in programma la semifinale del talent show e, come da tradizione, ad inizio puntata c’è stata la reunion di tutti i concorrenti eliminati nelle serate precedenti, ma Lorenzo Bonamano non c’era. La motivazione è legata all’incidente d'auto in cui è stato coinvolto mercoledì 29 novembre 2017 a Cerveteri. Al termine di un concerto a Milano, l’artista stava tornando a casa ma è stato tamponato sulla via Aurelia, all’altezza del chilometro 44: un’autovettura, che procedeva a fari spenti, lo ha tamponato prima di allontanarsi dal luogo senza prestare i primi soccorsi. Trasportato immediatamente al pronto soccorso dell’Aurelia Hospital, Lorenzo è stato visitato: solo un grosso spavento.

X FACTOR 11, INCIDENTE LORENZO BONAMANO: UN GROSSO SPAVENTO

Nulla di grave infatti per Lorenzo Bonamano: riscontrata una lieve commozione cerebrale, messi tre punti di sutura al mento e qualche livido su tutto il corpo. Subito dopo l’ex concorrente di X Factor è stato dimesso dal pronto soccorso: collare, prognosi di dieci giorni e tanta paura. Il responsabile del tamponamento che, dopo lo scontro tra le due macchine, si è dato alla macchia senza prestare soccorso, è stato successivamente rintracciato dalle forze dell’ordine: un testimone infatti è riuscito ad annotare il numero di targa ed il modello dell’autovettura. Il motivo della fuga? L’Assicurazione scaduta. Pirata della strada rintracciato e ora verrà sanzionato, omissione di soccorso duplice: infatti, dopo la fuga, è tornato sul luogo dell’incidente per recuperare la targa della sua auto che si era staccata dalla sua automobile e che avrebbe favorito la sua individuazione. Ecco spiegata l'assenza di Lorenzo Bonamano dalla reunion della semifinale del talent show: l'artista sta recuperando, pronto a tornare sul palco a scaldare i suoi numerosi fans.

