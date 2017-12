Ivana Mrazova ha lasciato Alessandro Allevato?/ Paola Caruso lancia lo scoop (Grande Fratello Vip 2)

07 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Ivana Mrazova, dopo la finalissima del Grande Fratello Vip 2, è tornata single? Durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, la bellissima modella ceca ha sempre parlato della sua storia d’amore con Alessandro Allevato. Durante la finalissima su domanda di Ilary Blasi che le ha chiesto se con Luca Onestini ci fosse solo amicizia, Ivana ha ricordato di essere fidanzata aggiungendo, però, che non avendo sue notizie da tre mesi, avrebbe dovuto capire le sue intenzioni. Dall’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi sono passati solo tre giorni e, a quanto pare, Ivana sarebbe tornata single. A Milano, subito dopo la registrazione della puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 9 dicembre, la modella si è concessa una serata mondana in compagnia dei suoi ex coinquilini Aida Yespica, Luca Onestini e Raffaello Tonon. Nel corso della serata, Ivana ha anche regalato una diretta social ai suoi fans a cui hanno partecipato anche Luca e Aida. Proprio la Yespica, rivolgendosi ai followers di Ivana, afferma: “Ragazzi cosa dite, cosa pensate di questa nuova coppia? Sì, sì, sì ”. In un altro filmato, Luca e Ivana sono molto complici e, insieme, ricordano il gioco fatto nella casa: "Sei un? Pipistrillu… con la bocca da? Coccodrillu… Il collo da? Tacchinu…". Alessandro Allevato, dunque, è un capitolo chiuso per Ivana Mrazova? La modella è davvero tornata single? A fornire qualche dettaglio in più è Paola Caruso.

IVANA MRAZOVA SINGLE? LE PAROLE DI PAOLA CARUSO

L’ex Bonas di Avanti un altro, Paola Caruso, durante la permanenza nella casa di Luca Onestini, ha dichiarato il suo amore all’ex tronista. Le sue parole, però, hanno scatenato accese critiche al punto che l’ex Bonas si è lasciata andare sui social rispondendo a chi la accusa di voler acquistare fama e popolarità avvicinandosi a Luca. Nel post, poi, lancia una frecciatina ad una ragazza di cui non fa il nome ma che i fans pensano sia proprio Ivana Mrazova che sarebbe improvvisamente tornata single. “Un chiarimento a tutti quelli sfigati che pensano che a me interessano 5 minuti di popolarità. Io faccio questo mestiere da 10 anni. Luca neanche esisteva prima quindi andate ad insultare anche chi non ha mai fatto niente nella vita e chi ora che ha capito che la gente apprezza Luca guarda caso si è lasciata…” – scrive su Instagram Stories la Caruso che poi conclude così – “non capisco perché non può piacermi una persona. Sono umana, con dei sentimenti e delle emozioni quindi per favore basta…”.

Paola Caruso ieri, su Instagram Stories, scrive “andate anche ad insultare chi non ha mai fatto niente nella vita e chi ora che ha capito che la gente apprezza Luca guarda caso si è lasciata...” . Pensate che possa essere rivolta ad Ivana?. Inoltre, in una diretta della stessa Ivana, Aida parla di coppia riferendosi proprio ad Ivana e Luca. Che sia nato veramente qualcosa tra i due? #gfvip #grandefratellovip #lucaonestini #ivanamrazova #paolacaruso Un post condiviso da FAN PAGE SU MARIA DE FILIPPI (@mariadefilippifanpage) in data: 7 Dic 2017 alle ore 04:15 PST

