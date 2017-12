L' UOMO DALLA CRAVATTA DI CUOIO/ Su Rete 4 il film con Clint Eastwood (oggi, 7 dicembre 2017)

L'uomo dalla cravatta di cuoio, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 7 dicembre 2017. Nel cast: Clint Eastwood, Lee J. Cobb e Susan Clark, alla regia Don Siegel. Il dettaglio.

07 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

CLINT EASTWOOD NEL CAST

Il film L'uomo dalla cravatta di cuoio va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 7 dicembre 2017, alle ore 16.45. Una pellicola drammatica del 1968 che è stata diretta e prodotta negli Stati Uniti da Don Siegel mentre nel cast sono presenti gli attori celebri come Clint Eastwood, Lee J. Cobb, Susan Clark, Don Stroud, Betty Field, Tom Tully, Tisha Sterling, Rudy Diaz, David Doyle, Seymour Cassel, Marya Henriques e Albert Popwell. L'uomo dalla cravatta di cuoio vanta un protagonista d'eccezione, ossia l'attore, produttore e regista Clint Eastwood, leggenda del genere western ma in grado di interpretare ruoli provenienti dai generi più disparati. La sua filmografia è vastissima, ma lo ricordiamo in particolare per le indimenticabili interpretazioni in Per un un pugno di dollari, Il buono, il brutto e il cattivo, Cielo di piombo, ispettore Callaghan e i più recenti e commoventi Million Dollar Baby e Gran Torino. Al suo fianco troviamo Lee J. Cobb e Susan Clark. Il primo, deceduto nel 1976, è stato un cabarettista e attore americano, noto per film del calibro di Il giorno della civetta e L'esorcista. La seconda vanta numerosi ruoli per il cinema, la televisione e il teatro. L'abbiamo infatti vista in Ucciderò Willie Kid e Io sono Valdez. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'UOMO DALLA CRAVATTA DI CUOIO, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

La storia si basa sul lavoro di un vicesceriffo dell'Arizona, mal visto per via dei suoi metodi poco ortodossi. Solitario, dalle maniere un po' irruente e dal carattere non semplice, il vicesceriffo Coogan (Cint Eastwoof) su decisione del proprio superiore viene mandato a New York, per compiere una missione particolare. Deve accompagnare un detenuto in Arizona. L'accoglienza che l'aspetta non è quella sperata, poiché si trova a scontrarsi con le autorità del luogo e con la lunga burocrazia, che gli impediscono di portare a termine la missione in modo rapido. Il carattere riottoso del vicesceriffo lo porta a voler agire un'altra volta da solo, ma la sua testardaggine provoca l'accidentale fuga del detenuto. Sollevato dall'incarico, Coogan decide di portare a termine la missione da solo, aiutato da una psicologa, Julie (Susan Clark), del dipartimento di polizia dell'Arizona, già entrata in contatto con il detenuto per il processo di riabilitazione al quale era stato assegnato. L'improbabile accoppiata unirà le forze per poter rimediare agli errori e riconsegnare il detenuto alla giustizia e Coogan sfrutterà l'esperienza di New York per dare una svolta decisiva alla propria vita, correggendo il proprio carattere ruvido e trovando rimedio ai propri colpi di testa.

