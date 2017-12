LA CENA DI NATALE/ Su Rai 1 il film con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti (oggi, 7 dicembre 2017)

La cena di Natale, il film in onda su Rai 1 oggi giovedì 7 dicembre 2017. Nel cast: Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido, alla regia Marco Ponti. Il dettaglio.

07 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 1

RICCARDO SCAMARCIO E LAURA CHIATTI NEL CAST

Il film La cena di Natale va in onda su Rai 1 oggi, giovedì 7 dicembre 2017, alle ore 21.25. Una pellicola che è stata diretta nel 2016 da Marco Ponti e annovera la partecipazione di attori del calibro di Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido. La trama del film riprende esattamente dal finale del prequel (Io che amo solo te), uscito al cinema l'anno precedente e diretto sempre da Marco Ponti con lo stesso cast di attori principali. Anche La cena di Natale, al pari di Io che amo solo te, è liberamente tratto ispirazione dall'opera di Luca Bianchini che ha anche curato la sceneggiatura del film. A vestire i panni di Franco Torres è Antonio Gerardi, attore e speaker radiofonico, noto per aver presto parte nel 2017 a ben tre serie tv di grande successo, come La porta rossa, 1992 e Sotto copertura - La cattura di Zagaria. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA CENA DI NATALE, LA TRAMA DEL FILM

Damiano e Chiara sono finalmente riusciti a coronare il loro sogno d'amore al cospetto delle rispettive famiglie. La notizie che il padre di Damiano e la madre di Chiara fossero stati in procinto di sposarsi in passato non ha scalfito il loro rapporto che sembra andare a gonfie vele. Trascorre un anno dal loro matrimonio ed il loro legame idilliaco sembra vacillare con Chiara in attesa del loro primo figlio e con Damiano sempre più assente. L'uomo da diverso tempo tradisce Chiara e trascorre pochissimo tempo a casa con sua moglie. Nel frattempo la madre di Damiano ha intenzione di dar vita ad una cena natalizia per dimostrare a tutto il paese che il suo matrimonio è più solido che mai. La donna però non sa che tra suo marito (Don Mimì) e Ninella (la madre di Chiara) sta inesorabilmente riaffiorando il sentimento forte e profondo che li aveva legati in passato. La cena di Natale organizzata da Matilde sarà l'occasione per mettere a confronto i racconti di vita di ciascun personaggio.

