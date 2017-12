LE TRE ROSE DI EVA 4/ Anticipazioni sesta puntata 7 dicembre: Alessandro nei guai, Aurora dalla sua parte?

Le tre rose di Eva 4, anticipazioni sesta puntata 7 dicembre: Alessandro, accusato di aver tentato di uccidere Fiamma, viene arrestato. Aurora cerca di salvarlo.

07 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Roberto Farnesi e Anna Safroncik, oggi, giovedì 7 dicembre, in prima serata su canale 5, tornano ad indossare i panni di Alessandro Monforte e Aurora Taviani, protagonisti assoluta de Le Tre Rose di Eva 4, giunta alla sesta puntata. La fiction, nonostante gli ascolti siano lontani da quelli raggiunti nelle precedenti stagioni, continua a regalare tante emozioni e colpi di scena. Le tre rose di Eva 4, sin dalla prima puntata, ha spiazzato il pubblico che, dopo due anni dalla sua scomparsa, ha assistito al ritorno di Aurora che ha sconvolto non solo la vita di Alessandro ma anche quella delle sue sorelle. Come se non bastasse, a complicare la situazione è la presenza della nuova famiglia, gli Astori. Nella scorsa puntata, Aurora, decisa a dimenticare Alessandro, si è avvicinata sempre di più a Fabio Astori, trovando in lui un uomo sensibile e amorevole. Alessandro, da parte sua, ha capito di essere ancora innamorato di Aurora ed è disposto a tutto pur di riconquistare il cuore della donna che ha sempre amato. Tessa, invece, dopo aver perso il bambino, ha scoperto che Vittorio Alfieri è suo padre. Sconvolta, ha affrontato Marzia e Aurora e le tre sorelle si sono confessate, con rabbia, tutti i segreti nascosti. Fiamma ha avuto un gravissimo incidente. In ospedale, però, Fabio si è dettosicuro che quello di Fiamma non sia stato un incidente. A confermare il suo pensiero è stata Lucrezia che ha dichiarato di aver visto Alessandro inseguire Fiamma. Fabio, deciso a fare giustizia, ha cacciato dall’ospedale Edoardo essendo un Monforte e ha annunciato di voler denunciare Alessandro nonostante Aurora lo abbia supplicato di non farlo.

ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA, LE TRE TRE ROSE DI EVA 4

Nella sesta puntata de Le tre rose di Eva 4, la situazione di Alessandro è sempre più complicata. L’uomo è accusato di aver tentato di uccidere Fiamma e i segni trovati sulla sua auto corrispondono al messo che ha provocato l’incidente della donna. Tessa, nel frattempo, dopo aver perso il suo bambino e sentendosi sempre più sola, decide di ritirare la testimonianza che aveva fatto in favore di Alessandro dopo la morte del fratello di Fabio Astori. Tessa, poi, fa di tutto per influenzare Aurora che comincia ad avere dei dubbi sull’innocenza di Alessandro. Sconvolta e assalita da mille dubbi che le ha fatto nascere Tessa, Aurora testimonia contro Alessandro accusandolo dell’omicidio di Ivan. Per Monforte non sembra esserci via d’uscita e viene arrestato. A dichiarare guerra ad Alessandro, inoltre, è anche Cristina Rontal che gli promette di vendicarsi per qualcosa accaduto nel passato. Aurora, nel frattempo, scopre che il vero padre di Tessa è Vittorio Alfieri. La Taviani decide così di ritrovare il suo rapporto con entrambi decidendo di aiutarli. Riuscirà Aurora a tirare fuori da guai Alessandro? La Taviani, decisa a rimettere insieme la sua famiglia e a riprendersi ciò che le è stato tolto promette a se stessa di aiutare sia Alessandro che Tessa cercando un punto d’incontro con entrambi. Nonostante la difficile situazione, dunque, Aurora non ha alcuna intenzione di arrendersi.

