LORENZO LICITRA/ Finalista di Xfactor 2017? Canta Diamonds di Rihanna

Lorenzo Licitra, cantante degli over di Mara Maionchi, riuscirà ad accedere alla finale di X Factor 2017? Dopo Freddie Mercury canta Diamonds di Rihanna, convincerà i giudici?

Lorenzo Licitra in semifinale a X Factor 2017 nella squadra di Mara Maionchi

ALL’ALTEZZA DEL TEMUTO CONFRONTO CON FREDDIE MERCURY

Gli Over di X Factor 2017 hanno visto nell'ultimo Live Show un Lorenzo Licitra inedito rispetto alle performance precedenti. Il concorrente si è esibito, infatti, sulle note di Who Wants To Live Forever di Freddie Mercury, un colosso della musica internazionale ed una delle voci più invidiate degli ultimi decenni. Anche per questo il rischio di poter vedere Lorenzo scivolare verso il baratro dell'eliminazione poteva apparire scontato, ma il concorrente è riuscito invece a stravolgere ogni aspettativa. Lorenzo ha, infatti, affrontato la sua performance con tanta emozione, proprio per la soggezione dovuta a dover cantare un brano di Freddie Mercury, ma ha saputo anche affrontare il tutto con una grande professionalità. Non c'erano dubbi quindi che potesse ottenere critiche positive da parte dei giudici, così come è avvenuto alla fine. La stessa Mara Maionchi non ha nascosto di aver tremato di fronte alla possibilità di perdere uno delle promesse più forti della sua categoria, dichiarandosi al tempo stesso soddisfatta della sua esibizione.

LORENZO LICITRA SI CONQUISTA DI DIRITTO UN POSTO IN SEMIFINALE

Solo critiche positive per Lorenzo Licitra nell'ultimo Live Show di X Factor 2017. Il concorrente degli Over ha conquistato i giudici del talent non solo con la sua versione di Freddie Mercury ma anche con la sua performance sulle note di Million Reasons di Lady Gaga. Si tratta tra l'altro di uno dei brani più recenti della regina del pop, presente nel suo album Joanne e di notevole difficoltà. Sia perchè la vocalità di Lady Gaga non è da sottovalutare, sia perché ancora una volta il confronto con una big della musica mondiale avrebbe potuto mettere a rischio la permanenza di Lorenzo all'interno del programma. Così invece non è stato, dato che i giudici lo hanno trovato bravo dal punto di vista tecnico ed emotivo. L'emozione è, infatti, uno dei punti di forza di Licitra, che è in grado di trasmettere parte del proprio vissuto interiore al pubblico durante le sue performance. Questa sera lo vedremo invece confrontarsi con Rihanna e la sua Diamonds, un brano pop del 2012 e parte dell'album Unapologetic.

DOPO UN INIZIO DIFFICILE, LORENZO LICITRA È TRA I PIUÙFORTI

Anche se Lorenzo Licitra sembrava in bilico nella prima fase di X Factor 2017, gli ultimi Live Show lo hanno visto risalire la china piuttosto in fretta. L'artista degli Over potrebbe addirittura mettere in crisi concorrenti considerati fino ad ora più forti, come Samuel Storm, e decretarne l'uscita dal programma. Licitra ha avuto un significativo miglioramento durante le ultime puntate, tanto da scrollarsi di dosso le critiche negative maturate in precedenza. Agli occhi del pubblico rimane forse l'unico concorrente in grado di trasmettere una forte sensualità e questo di certo non è un fattore da prendere sotto gamba in un talent show. Dopo essersi allontanato dal suo classico bipolarismo vocale, Licitra dimostra di aver maturato una maggiore consapevolezza delle proprie abilità canore, forse grazie alla guida di Mara Maionchi, che continua a fare leva sulle sue capacità. Nonostante questo, il concorrente si trova ancora molto lontano dalla luce sprigionata da Enrico Nigiotti, in grado di oscurare tutti i compagni della stessa categoria e forse uno più quotati dai fan a conquistare la vittoria finale.

