LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA / Foto, la coppia avvistata insieme a Milano (Grande Fratello Vip 2)

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono stati avvistati insieme lungo le vie di Milano, salvo poi trascorrere la serata in compagnia di altri amici tra cui Raffaello Tonon.

07 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Cosa c'è davvero tra Luca Onestini e Ivana Mrazova? Tra loro è nato un sentimento davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2 o si tratta solo di una bella amicizia? Negli ultimi giorni di permanenza nella casa più spiata d'Italia, la coppia ha chiaramente evidenziato un certo feeling, anche se l'ex tronista ha voluto fin da subito mettere le cose in chiaro. Intervistato da Ilary Blasi, infatti, prima della fine della trasmissione aveva confessato: "È una bellissima ragazza e abbiamo un bel rapporto, non so cosa sarebbe successo se non fosse fidanzata... ma certamente il suo compagno è molto fortunato!" Parole di rispetto nei confronti di Alessandro, il fidanzato di Ivana (ma che fine avrà fatto) ma che sembrano essere smentite dai recenti spostamenti dei due ex gieffini. Luca e Ivana sono stati, infatti, visti insieme per le vie di Milano, prima di raggiungere altri amici per trascorrere insieme a loro la serata.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: cosa c'è davvero tra loro?

Il rapporto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova continua a rappresentare un grande punto interrogatorio per i telespettatori del Grande Fratello Vip 2. Dopo l'intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, infatti, i due ex gieffini si sono goduti una passeggiata nel capoluogo lombardo, come dimostrato da alcuni scatti rilasciati dal Vicolo delle News (clicca qui per vederli). Secondo quanto riporta un utente dello stesso sito web, la modella ceca e l'ex tronista sono stati da lui incantrati in centro e si sono dimostrati disponibili anche per una foto. Così scrive il followeer, pubblicando lo scatto in loro compagnia: "Girovagando per Milano incontri alieni con @lucaonestini, paparazzi di seguito raggiungendo un altro concorrente @raffaellotonon ed un amico di #Courmayeur..." Va precisato comunque che nella foto in questione e nelle altre immagini per le vie di Milano, la coppia non si è mai abbandonata ad atteggiamenti compromettenti: né abbracci o baci, né tanto meno passeggiate mano nella mano. E se fosse solo uno splendido rapporto di amicizia?

