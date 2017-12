LUCA ONESTINI E PAOLA CARUSO / Dalle dichiarazioni pubbliche alla prima cena insieme, foto

Paola Caruso ha visto il suo grande desiderio realizzarsi grazie ad una cena nella quale era presente anche Luca Onestini. I due protagonisti del gossip erano seduti l'uno vicino all'altra.

07 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Paola Caruso

Da diverse settimane Paola Caruso sbandiera ai quattro venti il suo amore per il bel gieffino Luca Onestini. Nel salotto di Barbara d'Urso aveva infatti confessato di ritenerlo un gran bel ragazzo e di volerlo conoscere quanto prima: "È un figo da paura ed è un bamboccione proprio come me. Siamo perfetti insieme io e lui. Non vedo l’ora che esca fuori dalla casa, anzi Barbara aiutami tu". Successivamente aveva quindi inviato un messaggio aereo sopra la casa di Cinecittà, confermando tale punto di vista. E a quanto pare, il desiderio della Bonas di Avanti un altro è stato realizzato. Lei e Luca Onestini, infatti, si sono incontrati e hanno persino trascorso una piacevole serata insieme, in compagnia di altri amici e gieffini. Tale incontro è stato documentato da alcuni scatti pubblicati su Instagram (clicca qui per vederli), durante i quali la coppia appare sorprendentemente molto affiata.

Luca Onestini e Paola Caruso: l'amore è davvero possibile?

Sembravano delle semplici battute prive di conseguenze, ma a quanto pare Luca Onestini non ha sgradito l'interessamento di Paola Caruso nei suoi confronti. Al contrario, i due protagonisti di questo siparietto sono stati invitati alla stessa cena durante la quale hanno potuto parlare a lungo, essendo vicini l'uno a fianco dell'altro. E di certo non è sfuggito ai fan dell'ex tronista di Uomini e donne il fatto che lui abbia cominciato a seguire su Instragram l'opinionista di Barbara d'Urso oltre che altro suoi compagni di avventura al Grande Fratello Vip 2. Paola Caruso può dirsi soddisfatta per questa bella sorpresa o continuerà ad insistere in televisione per poter rivedere il bel Luca? Di certo, sembra che cuore di quest'ultimo stia vivendo una fase di grande confusione: dopo la rottura con Soleil Sorgè, attualmente impegnata con Marco Cartasegna, sembra che il gieffino sia molto vicino ad Ivana Mrazova, con la quale è stato avvistato a passeggio per le vie di Milano.

