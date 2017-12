Luca Onestini e Raffaello Tonon, gli Oneston/ I due amici andranno presto a convivere? (Grande Fratello Vip 2

È nata una splendida amicizia tra Luca Onestini e Raffaello Tonon al Grande Fratello Vip 2: i due concorrenti andranno a convivere dopo la fine della loro avventura televisiva?

07 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Raffaello Tonon e Luca Onestini

Luca Onestini e Raffaello Tonon sono una delle coppie più solide nate all'interno del Grande Fratello Vip 2. La loro amicizia è stata più volte sventolata davanti alle telecamere, tanto che qualcuno ha persino ipotizzato che tra loro possa essere nato un sentimento più simile all'amore. Tesi per altro negata senza esitazione dallo stesso Tonon dopo la sua uscita dalla Casa. Intervistato da Alfonso Signorini, che gli ha chiesto dei chiarimento riguardo l'eventuale innamoramento, Tonon ha messo fin da subito le cose in chiaro: "Assolutamente, io sono innamorato della purezza, è una persona che stimo a tal punto per le caratteristiche umane da non poterne fare a meno, non si tratta di caratteristiche sessuali o estetiche. Mi attira molto perché prima canticchia ‘Batti le mani, schiocca le dita', poi lo ritrovi in giardino con lo sguardo perso nel vuoto e non ti dice che sta male per non appesantirti, lui è un puro".

Luca Onestini e Raffaello Tonon pronti alla convivenza?

Nella stessa intervista rilasciata poco dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip 2, Raffaello Tonon ha ammesso di essere spaventato all'idea di tornare in un casa vuota: "Quando sono entrato mi terrorizzava convivere con degli sconosciuti di cui poco mi interessava. Adesso dovrò riabituarmi al silenzio di casa mia, a tornare a casa e ritrovarmi da solo". Tali parole non sono sfuggite al suo fedele seguito che ha identificato in questa dichiarazione una possibile futura convivenza insieme allo stesso Luca Onestini. Si tratterebbe di una condivisione tra due amici che hanno deciso di proseguire la loro vita insieme: arriveranno davvero a tanto? La coppia ha infatti dimostrato di provare grande nostalgia: dopo avere trascorso, con amici e parenti, la prima notte dopo la fine del reality, sui social network gli Oneston hanno continuato ad esprimere la propria tristezza per la lontananza. Ma si sa, la vita fuori dalla casa è molto diversa...

