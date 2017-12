MANESKIN / Finalisti a Xfactor 2017? DI punta alla finale con You're Nobody 'Till Somebody Loves You

La band dei Maneskin è la favorita di quest'edizione di X Factor 2017. Esibizione dopo esibizione il gruppo, della squadra di Manuel Agnelli, marcia dritta verso la finale

I Maneskin alla semifinale di X Factor 2017

NESSUN DUBBIO: I FAVORITI SONO LORO

Nuovo step per i Maneskin e i Gruppi di Manuel Agnelli, che rivedremo questa sera nella semifinale dei Live Show di X Factor 2017. La band dovrà stravolgere ogni aspettativa con la nuova assegnazione, promossa da Intesa Sanpaolo che con la sua iniziativa XME Passion Choice ha permesso al pubblico italiano di poter selezionare un brano per i concorrenti. I Maneskin si esibiranno in una canzone del 2013 di James Arthur, You're Nobody 'Till Somebody Loves You. Appartiene al genere teen pop e può contare su due candidature al World Music Award, sia come Miglior Video al mondo che come Miglior Canzone nel mondo. Un'impresa importante quindi per il gruppo, che comunque fino ad ora non ha mostrato alcuna incertezza. I Maneskin rimangono infatti i concorrenti più in vista di quest'edizione, tanto che per molti fan hanno già la vittoria in tasca. Questa sera li vedremo inoltre con il loro inedito Chosen, che fin dal debutto ha colpito il pubblico italiano. Durante questa settimana, la band ha tra l'altro girato il video clip della loro canzone, riuscendo ad esprimere ancora di più la loro personalità.

CON LA LORO ULTIMA ESIBIZIONE I MANESKIN HANNO DOMINATO IL PALCO

Nel precedente Live Show di X Factor 2017, i Maneskin si sono esibiti con Flow, un brano di Shawn James. La loro esibizione si è basata su una coreografia provocante e irriverente, perfettamente adatta alla personalità di Damiano David e che in più punti ha ricordato le atmosfere del film musical The Rocky Horror Picture Show. Ancora una volta i Maneskin sono riusciti a conquistarsi l'applauso degli spettatori presenti in studio ed anche il favore dei fan da casa, così come le preferenze dei giudici. Levante ha sottolineato infatti di essere rimasta sorpresa dalle qualità vocali del frontman della band, che alla fine ha lasciato senza parole Mara Maionchi. Perisno Fedez ha dovuto riconoscere ai Maneskin una naturalezza che va oltre la zona di sicurezza del gruppo, che ha saputo muoversi anche su un terreno nuovo dal punto di vista musicale. La potenza della voce di Damiano è di certo indiscussa e finora è stata in grado di superare ogni tipo di aspettativa. Riuscirà a sorprendere ancora il pubblico oppure l'evoluzione della band ad un certo punto dovrà confrontarsi con uno stop significativo?

LA FINALE È A UN PASSO E FINORA NON HANNO SBAGLIATO NULLA

I Maneskin continuano a cavalcare l'onda del successo a X Factor 2017, per un percorso significativo che finora li ha portati alla gloria. Difficile che il gruppo possa commettere un errore arrivati a questo punto del talent, sia per l'attenzione e l'impegno di Manuel Agnelli sia per le capacità della band. I concorrenti hanno dimostrato infatti fino ad ora di avere delle grandi possibilità di vincere l'edizione di quest'anno del programma, anche se l'eccessiva sicurezza potrebbe spingerli a commettere un errore. Fino ad ora abbiamo visto infatti Damiano David e gli altri membri della band fin troppo sicuri di poter conquistare il pubblico e i giudici e questo tipo di atteggiamento potrebbe non permettere loro di vedere un ostacolo in arrivo. Le ipotesi che vanno per la maggiore sui social vedono comunque i Maneskin in finale contro Enrico Nigiotti, il cantante degli Over che finora è riuscito a mettersi più in mostra. Solo in questo caso la band di Agnelli potrebbe arrivare a sudare freddo, dato che Nigiotti è in grado di conquistare una fascia d'età diversa rispetto ai Maneskin, che di certo non riescono a travolgere alcune generazioni di fan e pubblico in generale.

© Riproduzione Riservata.