Manila e Fabrizio/ Uomini e donne, la coppia lascia lo studio? Sossio Aruta pronto a dire la sua...

Sul finire del 2017 il trono over di Uomini e donne regala una nuova coppia al suo pubblico: Manila e Fabrizio sono pronti a lasciare lo studio insieme? Sossio non ci sta e sbotta

07 dicembre 2017 Hedda Hopper

Manila Boff, Uomini e donne

Novità importanti in arrivo dallo studio di Uomini e donne e del trono over visto che oggi andrà in onda una nuova puntata dedicata ai senior. Ancora una volta ci sarà modo di parlare di altri protagonisti che non siano Gemma e Giorgio. In particolare, esaurito l'argomento Anna Tedesco e delle sue smorfie mentre si parlava dell'amico toscano e della sua ex, eccoci su Manila e Fabrizio. I due sono stati al centro delle ultime puntate del trono over per via della loro frequentazione. Dopo la delusione avuta da Sossio Aruta, la dama è uscita con Fabrizio e di settimana in settimana le cose sono andate sempre meglio fino a che, nella scorsa puntata, non hanno finito per litigare. Una delle dame che era venuta per conoscere Sossio ha raccontato alcune cose sulla sua "voglia" di sentire ancora Manila e questo aveva messo in crisi anche Fabrizio.

MANILA E FABRIZIO LASCIANO IL PROGRAMMA, E SOSSIO ARUTA?

In un primo momento la Boff sembrava sicura del suo percorso e volenterosa di voler sentire ancora il calciatore ma, in seguito, tutto è cambiato. Quando Fabrizio ha alzato un muro dando una sorta di ultimatum alla dama e facendosi indietro in questo strano rapporto, lei ha pensato bene di sedersi accanto a lui e cercare di chiarire le cose per arrivare ad una soluzione. A quanto pare la lite è continuata anche dopo la puntata e i due hanno passato insieme un weekend per chiarire i dubbi di Fabrizio. Proprio per questo, lasciandosi alle spalle tutto quello che è successo e mettendo da parte Sossio, la dama oggi gli chiederà di lasciare lo studio con lei. Naturalmente Sossio Aruta avrà da ridire sulla sua decisione parlando addirittura di una farsa. Sarà davvero così?

© Riproduzione Riservata.