OLIVER TWIST/ Su Iris il film di Roman Polanski (oggi, 7 dicembre 2017)

Oliver Twist, il film in onda su Iris oggi, giovedì 7 dicembre 2017. Nel cast: Barney Clark, Ben Kingsley e Jamie Foreman, alla regia Roman Polanski.

07 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

ROMAN POLANSKI ALLA REGIA

Il film Oliver Twist va in onda su Iris oggi, giovedì 7 dicembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola drammatica del 2005 che è stata affidata alla regia di Roman Polanski, uno dei registi più apprezzati in ambito internazionale che ha curato la regia di grandi capolavori come Il pianista e La nona porta. La trama di Oliver Twist è interamente basata sull'opera romanzata scritta da Charles Dickens. Nel cast di attori protagonisti figurano Barney Clark, Ben Kingsley, Jamie Foreman, Leanne Rowe e Harry Eden. La pellicola ha vinto un Hollywood Film Festival ed un Sannio Film Festival. Ha inoltre ottenuto due nomination agli Young Artist Award ed una agli European Award.

OLIVER TWIST, LA TRAMA DEL FILM

Oliver Twist, dopo la morte di entrambi i genitori, è costretto a vivere in un orfanotrofio londinese. La sua vita è complessa e caratterizzata da continui soprusi e sfruttamenti. Un giorno, tra gli altri ragazzi che vivono nell'orfanotrofio assieme a Oliver, nasce l'idea di ribellarsi al fine di ottenere maggiori razioni di cibo. L'ingrato compito viene affidato proprio al povero Oliver che, oltre ad essere malmenato, viene poi venduto al miglior offerente per cinque sterline dal Consiglio dell'orfanotrofio. Oliver scoppia in un pianto disperato ed un inserviente della struttura riesce e salvare il ragazzo da un triste destino. Poco dopo viene affidato alla famiglia Sowerberry ma fugge via e raggiunge la City. Qui fa la conoscenza di un gruppo di ragazzini orfani come lui che vivono all'interno di una soffitta malandata e che compiono furti per riuscire a sopravvivere. A capo della banda c'è Fagin, un uomo burbero e poco raccomandabile. Passano alcuni giorni ed Oliver è costretto a scendere in campo per imparare l'arte dei furti ma viene accusato ingiustamente di una rapina perpetrata dal resto del gruppo. Grazie all'aiuto di Brownlow, l'uomo vittima del furto, Oliver riesce ad essere scagionato dalle accuse. L'uomo decide poi di prendere con se il ragazzino e dargli una seconda chance. Fagin ed il resto della banda, però, temono che Oliver possa rivelare verità scomode circa il loro operato. Decidono così di rapire il ragazzo costringendolo ad aiutarli a svaligiare l'appartamento di Brownlow.

