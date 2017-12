Oroscopo di Paolo Fox di oggi 7 dicembre 2017: Luna nel segno dell'Ariete

Oroscopo di oggi, 7 dicembre 2017, di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Segni al top, previsioni e né carne né pesce.

07 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 7 DICEMBRE 2017

Concentriamoci sui segni zodiacali andando ad analizzarli nello specifico, seguendo l'oroscopo del noto astrologo Paolo Fox. Lo facciamo partendo dai segni Ariete e Leone. Importante questa giornata con la Luna nel segno per l'Ariete. Bisogna usare la logica anche nella pianificazione dei progetti. Agire di corsa può essere un errore. L'Ariete è un sociale, uno che ama il contatto con gli altri e non è un tipo che si chiude ma negli ultimi tempi è capitato il contrario. É capitato di isolarsi; quindi c'è qualcosa che non va. Si deve cambiare e forse si sta ragionando su un problema nato di recente. Dal 20 dicembre Saturno inizia un transito conflittuale. Gli Ariete dovranno rivedere le proprie strategie anche a livello professionale. Parte di dicembre per il Leone sarà molto interessante per avere delle conferme. Arriva qualche soldo in più. Chi ha chiuso una storia nel passato potrà ritrovare l'amore importante.

NÈ CARNE NÈ PESCE

Passiamo ora ai segni zodiacali che si possono considerare né carne né pesce per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox. Al momento il cielo della Vergine continua ad essere un po' agitato, ma non ci si deve far abbattere da questo. L'obiettivo infatti è di riuscire ad arrivare a gennaio senza aver perso troppe speranze nel prossimo. Il 2018 inizierà infatti con il botto e con la possibilità di avere delle risposte davvero molto interessanti sotto diversi punti di vista. L'Acquario si risveglia in questo mese di dicembre, ma rischia sempre delle pericolose ricadute che fanno non poco male. Infatti a volte si pensa troppo al passato questo di certo non fa bene alla salute ma soprattutto non aiuta ad andare avanti. Anche il Capricorno vuole chiudere una porta col passato e qualcuno avrebbe pensato di andare avanti e magari farlo da solo senza il partner che da tempo ha vicino. Il 2018 sarà un anno molto importante, ma al momento non c'è la possibilità di prendere delle decisioni affrettate che si rischia di creare dei guai.

SEGNI AL TOP

Partiamo il viaggio nell'oroscopo di oggi, giovedì 7 dicembre 2017, dai segni al top seguendo quanto raccontato da Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele. L'astrologo come ogni giorni tiene la consueta rubrica Latte e Stelle. Qualcuno può competere in maniera sleale, l'Ariete deve fare molta attenzione. Nonostante questo l'ingresso della Luna nel segno regala buone emozioni e di sicuro non dovrebbero esserci problemi a vivere le cose con serenità se si affronta tutto a testa alta. L'unico problema riguarda appunto il livello professionale dove si dovrà fare attenzione a qualcuno che rischia di essere un po' invidioso. E' un periodo di grande crescita per quanto riguarda lo Scorpione che si sente volenteroso e potrebbe vedersi risvegliare delle forze che in passato sembravano davvero difficili da trovare. Ora è il momento di trovare la voglia di reagire anche se chi si trova davanti non sempre affronta le cose con la stessa attenzione e rischia di creare dei problemi.

© Riproduzione Riservata.