PRIMA DELLA SCALA 2017/ “Andrea Chénier” diretta streaming video Rai: Riccardo Chailly apre la stagione lirica

Il 7 dicembre, in diretta televisiva anche su Rai 1 HD (ore 18), si terrà la consueta inaugurazione della stagione lirica alla Scala con l'"Andrea Chénier" diretto da Riccardo Chailly

Il Teatro alla Scala, durante un'opera (Facebook)

Dopo che lo scorso anno era andata in scena una applauditissima “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini, questa volta la Prima della Scala sarà dedicata all’“Andrea Chénier” di Umberto Giordano e diretta dal Maestro Riccardo Chailly: il tradizionale appuntamento meneghino che questa sera inaugurerà ufficialmente la stagione lirica del Teatro meneghino andrà in onda in diretta (a partire dalle ore 17.45, mentre il sipario verrà sollevato alle 18) su Rai 1 HD -oltre che sulle frequenze di Radio 3- dato che non si tratta semplicemente della trasmissione televisiva di un’opera ma anche oramai di un appuntamento mondano che richiama non solo la cosiddetta “mondanità” milanese e le più alte cariche dello Stato, ma anche il gotha stesso della cultura e del mondo dello spettacolo italiano. In vista di questa edizione della Prima della Scala 2017 sono in programma alcune novità e per questo motivo il servizio pubblico metterà in campo un notevole “spiegamento di forze” per ripetere i risultati di share dell’anno precedente e dare il giusto risalto alla direzione del Maestro Chailly.

IL MELODRAMMA DI GIORDANO E I PRECEDENTI ALLA SCALA

In attesa della Prima della Scala di questo giovedì, a Milano è entrato da tempo nel vivo il ricco calendario di eventi, happening e ascolti “diffusi” che permettono alla cittadinanza di familiarizzare con la celebre opera di Umberto Giordano e ascoltarne in diversi luoghi le sue note. La scelta di rappresentare “Andrea Chénier” era stata spiegata, a suo tempo, dallo stesso Riccardo Chailly (che celebrerà anche i suoi 40 anni alla Scala con la diciannovesima opera da lui diretta) con la volontà di riscoprire e rivalutare il periodo del Verismo e quel “marchio di fabbrica tutto italiano”: il melodramma, come è noto, è dedicato infatti all’omonimo poeta francese del titolo che fu ghigliottinato nel 1794 nella Francia della Rivoluzione e nei panni di Chénier ci sarà il tenore Yusif Eyvazov, affiancato dal soprano russo Anna Netrebko (Maddalena di Coigny) e dal baritono Luca Salsi nelle vesti invece di Carlo Gerard. Tra l’altro non va nemmeno dimenticato che la prima assoluta dell’opera lirica andò in scena proprio alla Scala nel lontano 1896, per la direzione di Rodolfo Ferrari e non va dimenticata la versione che nel 1997 vide in scena Luciano Pavarotti e Maria Guleghina, diretti in quella circostanza da James Levine.

LA "PRIMA DELLA PRIMA" E ALCUNE CURIOSITA'

In attesa della serata del 7 dicembre, che aprirà ufficialmente la stagione lirica del più importante teatro italiano, questa domenica si è tenuto un altro appuntamento ricorrente, ovvero la cosiddetta “prima della Prima”, ovvero una rappresentazione dell’“Andrea Chénier” riservata ai ragazzi under 30 e che ha funto da sorta di prova generale in vista di quella ufficiale e che avrà su di sé gli occhi di tutto il mondo. Tra le curiosità in vista di questo venerdì c’è anche quella relativa alla ghigliottina che sarà portata sul palco e che lo stesso Martone aveva usato in “Noi eravamo”, uno dei suoi film più conosciuti. Inoltre, negli scorsi giorni lo stesso direttore Riccardo Chailly ha fatto una richiesta al “parterre de roi” di pubblico che assisterà all’opera, invitandolo a non applaudire alla fine di ogni aria e quindi a trattenere gli entusiasmi almeno fino alla fine. Il diretto interessato ha spiegato questa sua volontà in funzione di una “rappresentazione filologica” del lavoro sulla partitura e per “non interrompere il flusso musicale” proprio come voleva lo stesso Giordano. Infine, va ricordato pure come, per i neofiti e coloro che non sono addentrati nel mondo della lirica, sarà possibile seguire e ascoltare i commenti dei passaggi principali non solo su Rai 1 assieme ad Antonio Di Bella e Milly Carlucci (con gli inserimenti di Stefania Battistini dal foyer della Scala) ma anche su Radio 3 grazie al ”racconto” di Gaia Varon e Nicola Pedone.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La Prima della Scala sarà ovviamente come ogni anno trasmessa in diretta tv, radio e video streaming sul web per permettere a tutti di scoprire, incontrare e affezionarsi al mondo dell’opera, della lirica e della musica classica. In particolare, l’Andrea Chénier quest’anno sarà seguito da 12 telecamere in alta definizione, 40 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 20 radiomicrofoni dedicati ai solisti e al coro, il tutto coordinato dal Centro di Produzione Tv Rai di Milano. Entrando nel dettaglio della diretta per la Prima della Scala 2017, Rai Cultura offre una copertura completa e in esclusiva in tv su Rai 1 a partire dalle 17.45 e lungo l’intera durata dell’opera di Umberto Giordano (circa due ore e mezzo, intervallo incluso). Lo spettacolo però, con la regia televisiva di Patrizia Carmine, andrà in diretta anche sulle frequenze radio di Rai Radio3 e in alta definizione su Rai1HD al canale 501 del digitale terrestre. Nelle pause, prima dopo e durante lo spettacolo, Milly Carlucci e Antonio Di Bella intratterranno il pubblico con i collegamenti dalla Scala di Milano di Stefania Battistini direttamente nel foyer. In ultima analisi, sarà disponibile anche la diretta streaming video sul sito RaiPlay-Rai1 disponibile su ogni dispositivo mobile come pc, tablet e smartphone, previa registrazione gratuita. Clicca qui per la diretta video streaming della Prima della Scala 2017 (agg. di Niccolò Magnani)

