Quinta Colonna / Anticipazioni 7 dicembre: Paolo Del Debbio con Matteo Renzi, l’immigrazione è il tema di oggi

Quinta Colonna, anticipazioni: Matteo Renzi ospite per un'intervista con Paolo Del Debbio; tra i temi del nuovo appuntamento con il programma si parlerà di immigrazione.

07 dicembre 2017 Valentina Gambino

Quinta Colonna, anticipazioni

Anche stasera, giovedì 7 dicembre 2017, torna in onda su Rete4 una nuova puntata di Quinta Colonna, il programma che parla di politica e fatti attuali condotto da Paolo Del Debbio a partire dalla prima serata. La nuova edizione della trasmissione ha avuto modo di affrontare svariati temi differenti ma sempre con lo stesso impegno e dedizione. "Tutto questo è politica" rappresenta il cavallo di battaglia principale che guida appieno la nuova edizione di questo autunno. Nel corso dei nuovi appuntamenti infatti, si sono già affrontati i principali temi della vita quotidiana degli italiani e tutti gli spunti per riflettere e capire al meglio le scelte sia politiche che economiche del nostro Paese. La trasmissione del prime time del giovedì, si occuperà ancora una volta di argomentazioni attuali che spazieranno con una certa profondità tra politica ed economia. Le analisi che avremo modo di approfondire nel corso del nuovo appuntamento, riceveranno il parere del conduttore così come il prezioso punto di vista di politici ed opinionisti ospiti in studio. Eccovi di seguito, tutte le anticipazioni.

Quinta Colonna, anticipazioni 7 dicembre: Paolo Del Debbio intervista Matteo Renzi

Il nuovo dibattito della puntata di Quinta Colonna, anche questa sera sarà fortemente arricchito dal contributo prezioso della gente comune sia presente in studio che in collegamento dalle piazze di tutta Italia. Il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi aprirà il nuovo appuntamento con un'intervista faccia a faccia con Paolo Del Debbio. Tra di loro, ci sarà modo di affrontare svariati temi e tra tutti, spazio per le polemiche sul caso Banca Etruria, fino ad arrivare alla sicurezza nelle città. Di seguito, la trasmissione di Rete4 approfondirà il tema dell'immigrazione. Gli inviati della trasmissione saranno in diretta dalle piazze di Borgo Mezzanone (FG) e Roma. Oltre alle opinioni e il parere di esperti e gente comune, il programma ha una notevole interazione attraverso i social network. Ecco perché Quinta Colonna vive anche sul web e può essere seguita sia in diretta streaming dalle 21.15 circa in poi, che tramite la pagina ufficiale di Facebook, così come su Twitter (@QuintaColonnaTv).

