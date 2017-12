ROS/ Gruppi, Manuel Agnelli, gli assegna, finalmente i Prozac+: Acida (X Factor 2017)

I Ros, gruppo di Manuel Agnelli a X Factor 2017, hanno affrontato un nuovo ballottaggio, salvandosi a discapito di Andrea Radice. Questa sera si presenteranno con un brano dei Prozac+

Ros, band a X Factor 2017 nella squadra di Manuel Agnelli

PER FEDEZ, NONOSTANTE TUTTO, DEVONO ANCORA DARE IL MEGLIO

Siamo ormai arrivati alla semifinale di X Factor 2017 ed anche per questo i Ros dovranno darsi da fare nel Live Show di questa sera. La band ha compiuto sotto la guida di Manuel Agnelli dei passi da gigante, ma esiste ancora la possibilità che debba lasciare il talent prima del previsto. Il gruppo capitanato da Camille ha infatti rischiato di perdere a causa del confronto con Andrea Radice, dopo una performance che ha convinto a metà i giudici. Nell'ultima puntata, la loro versione di Killing in the name ha permesso infatti ai Ros di conquistare Levante, che ha trovato l'assegnazione di Agnelli in linea con le loro potenzialità. Agli occhi della giudice sono addirittura riusciti a non far sentire la mancanza del quarto elemento presente nei Rage Against the Machine. Fedez invece è convinto che i Ros siano una novità nel panorama musicale italiano, ma crede che non stiano dando il meglio e che possano ancora fare qualcosa di più.

I ROS HANNO AFFRONTATO L’ENNESIMO BALLOTTAGGIO, SALVANDOSI

I Ros hanno rischiato di dover uscire a causa dello scontro con Andrea Radice avvenuto nell'ultimo Live Show di X Factor 2017. La band dei Gruppi si è dovuta confrontare con il talento napoletano degli Over di Mara Maionchi nella seconda manche della puntata e si è esibita con uno dei suoi cavalli di battaglia. Forse anche per questo la loro esibizione è risultata vincente agli occhi del pubblico, che ha voluto premiarli ancora una volta. I Ros in effetti hanno già superato diversi ballottaggi dal loro ingresso nel talent e possono considerarsi dei veri esperti per quanto riguarda questo step del programma. Messe da parte le preferenze di Manuel Agnelli, che ovviamente ha deciso di salvare la band della sua categoria, la decisione finale è spettata a Levante e Fedez. La prima ha voluto salvare il gruppo per via della loro evidente crescita all'interno dello show, così come il giudice rapper, che ha sottolineato quanto la maturità del trio sia riuscita a salvarlo dal baratro.

PER I ROS LA GARA SI FA SEMPRE PIÙ DIFFICILE

Siamo arrivati forse alla zona rossa di X Factor 2017 e questa sera i Ros si troveranno di fronte ad un nuovo ostacolo. Dovendo guardare il loro percorso generico, la band di Manuel Agnelli continua a correre dei rischi enormi se messa a confronto con gli altri concorrenti attualmente in gara. Del resto hanno tre ballottaggi all'attivo, tutti vincenti e fortunati, ma comunque significativi. I Ros potrebbero infatti dover affrontare un nuovo scontro questa sera e non c'è dubbio che i giudici e gli spettatori non esiterebbero a condannarli se dovessero paragonarli ad altri concorrenti più vincenti. Basti pensare a Enrico Nigiotti e Maneskin, ma anche a Lorenzo Licitra che conta su un fandom significativo. Le possibilità di rimanere in gara diventano quindi sempre più sottili per la band, che dovrà dimostrare un ulteriore miglioramento. Questa sera avremo modo di vederli con il loro inedito, Rumore, che nelle precedenti puntate li ha portati alla vittoria, oltre che sulle note di Acida dei Prozac+.

